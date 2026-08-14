En virtud de las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario, la DIAN está facultada para decretar embargos sobre bienes y recursos de los contribuyentes dentro de procesos de cobro coactivo, cuando existen obligaciones tributarias exigibles y debidamente determinadas. Estas medidas deben desarrollarse dentro de las etapas y condiciones establecidas por la legislación tributaria.

En el caso de los recursos depositados en productos financieros, el Estatuto Tributario contempla el embargo de saldos bancarios, depósitos y otros valores de los que sea titular o beneficiario el contribuyente. En determinados casos, esto puede alcanzar a los depósitos electrónicos, dependiendo de la naturaleza jurídica del producto y de la entidad que lo administra.

La DIAN ha precisado que las medidas cautelares no se aplican de manera automática o indiscriminada. Para iniciar el cobro coactivo debe existir un título ejecutivo que permita exigir la obligación tributaria, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario.

Embargos y bloqueos de dinero en billeteras virtuales: qué son y cómo operan

Las órdenes se comunican a las entidades financieras y a los operadores de billeteras virtuales, quienes tienen la obligación de acatar dichas instrucciones y congelar los recursos en cuestión.

Las medidas cautelares pueden decretarse incluso de manera previa o simultánea al mandamiento de pago, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario. Entre los activos susceptibles de embargo se encuentran:

Cuentas bancarias

Depósitos

Determinados valores

Bienes muebles e inmuebles

DIAN podrá embargar el dinero de billeteras virtuales de contribuyentes con deudas tributarias exigibles. (Fuente: Shutterstock)

Cuando se ordena el embargo de recursos depositados en una entidad financiera o en un producto sujeto a las reglas aplicables a los depósitos electrónicos, la entidad correspondiente debe atender la orden de la autoridad tributaria y retener los recursos en los términos establecidos por la ley.

Por esta razón, el hecho de tener dinero en una billetera virtual no implica por sí mismo que los recursos vayan a ser congelados . La medida depende de la existencia de una obligación tributaria exigible y del desarrollo del correspondiente procedimiento de cobro.

¿Quiénes pueden ser objeto de un embargo de la DIAN y por qué?

Las medidas de cobro coactivo pueden dirigirse contra personas naturales o jurídicas que tengan obligaciones tributarias exigibles y que se encuentren dentro de un proceso de cobro que cumpla con los requisitos legales.

También pueden existir procesos relacionados con obligaciones derivadas de declaraciones tributarias que no fueron presentadas o de liquidaciones efectuadas por la administración, siempre que se configure un título que permita adelantar el cobro correspondiente.

La DIAN puede realizar investigaciones para identificar bienes y recursos del contribuyente deudor y, cuando corresponda, decretar las medidas cautelares previstas en la legislación.

Cómo verificar si tienes obligaciones pendientes con la DIAN

Los contribuyentes pueden consultar su situación tributaria a través de los canales oficiales de la DIAN para identificar obligaciones pendientes y conocer el estado de eventuales procesos de cobro.

Es recomendable:

Verificar el estado de las obligaciones tributarias en los servicios digitales de la DIAN.

Revisar la información relacionada con obligaciones y procesos de cobro .

Consultar los canales oficiales de atención de la entidad en caso de encontrar inconsistencias o tener dudas sobre una obligación.

La existencia de una deuda tributaria no significa que la DIAN vaya a embargar automáticamente todos los recursos del contribuyente. Los embargos forman parte del procedimiento de cobro coactivo y deben cumplir las condiciones previstas en el Estatuto Tributario.