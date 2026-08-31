El SGC reforzó el seguimiento tras detectar un aumento de los movimientos sísmicos (Fuente: Servicio Geológico Colombiano).

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El volcán Puracé volvió a registrar un incremento importante en su actividad sísmica durante las últimas horas, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad informó que se contabilizaron alrededor de 472 eventos volcano-tectónicos, ubicados principalmente entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán y a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros respecto a su cima .

El episodio hace parte del comportamiento que el organismo viene vigilando en la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca. El Puracé permanece actualmente en estado de alerta naranja , condición que fue establecida por el SGC el pasado 1 de agosto ante cambios significativos en varios parámetros de monitoreo.

¿Por qué el volcán Puracé está registrando tantos sismos?

La explicación entregada por el SGC está relacionada principalmente con el fracturamiento de roca dentro de la zona de influencia del volcán.

Estos movimientos reciben el nombre de sismos volcano-tectónicos y se producen cuando las rocas del subsuelo se fracturan debido a los procesos que ocurren en el sistema volcánico. Por eso, la detección de estos eventos no significa automáticamente que se esté produciendo una erupción .

En el caso del Puracé, los equipos de monitoreo han identificado un aumento tanto en el número de estos movimientos como en la energía liberada. El SGC señaló que esta actividad se mantiene principalmente hacia el nororiente de la estructura volcánica.

Volcán Puracé registra cientos de sismos y el SGC explica qué está pasando bajo la estructura.

¿Cuál fue el sismo más fuerte registrado en el volcán Puracé?

Entre los movimientos detectados se destacaron varios eventos con magnitudes superiores a 2. El SGC informó que al menos 18 sismos alcanzaron o superaron esa magnitud y que varios fueron percibidos por habitantes de municipios ubicados en el área de influencia volcánica.

El reporte oficial destacó tres movimientos registrados el 29 de agosto: uno de magnitud 3,9, otro de 4,1 y un tercero de 4,3, que fue el de mayor magnitud mencionado en el boletín diario del 30 de agosto.

Los movimientos fueron localizados principalmente hacia el nororiente del volcán y algunos fueron sentidos en municipios como Puracé, Totoró, Sotará y Popayán.

¿Qué significa que haya fracturamiento de roca bajo el volcán?

El fracturamiento de roca es uno de los fenómenos que pueden ser detectados mediante la red de vigilancia volcánica. En términos sencillos, significa que se están produciendo rupturas dentro de las rocas como consecuencia de los procesos que tienen lugar en el interior de la estructura.

Este tipo de sismicidad debe analizarse junto con otros indicadores. Por eso, el SGC no basa la evaluación del Puracé únicamente en el número de temblores, sino que revisa diferentes parámetros para determinar si existe una modificación relevante en el comportamiento del volcán.

La actividad sísmica registrada recientemente se suma a un proceso que viene siendo observado desde semanas atrás y que llevó al cambio de alerta de amarilla a naranja.

¿En qué estado de alerta está el volcán Puracé?

El volcán Puracé permanece en alerta naranja. El SGC modificó el nivel de alerta el 1 de agosto de 2026 después de detectar cambios importantes en diferentes parámetros relacionados con su comportamiento.

Según la entidad, desde el 20 de julio se había observado un aumento progresivo de la actividad. Entre los cambios identificados estuvieron el incremento de la energía sísmica, modificaciones en la temperatura de las emisiones de ceniza y aumentos en las emisiones de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

La alerta naranja indica que existe una mayor posibilidad de que ocurra una erupción, pero no significa que una erupción vaya a suceder necesariamente. Se trata de una condición de vigilancia reforzada frente a cambios importantes en el comportamiento del volcán.

Con información de EFE.-