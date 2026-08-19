Los hogares beneficiarios podrán consultar las condiciones del pago a través de los canales oficiales (Fuente: edición propia).

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El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó que el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA comenzará el viernes 21 de agosto de 2026 . La fecha hace parte del cronograma de transferencias monetarias establecido para agosto, aunque la entidad advierte que la programación puede presentar modificaciones por razones operativas o de disponibilidad financiera.

La jornada representa uno de los pagos más esperados del mes para los hogares que hacen parte de estos programas sociales, especialmente porque Renta Ciudadana y Compensación del IVA se entregan de manera articulada dentro del esquema de transferencias de Prosperidad Social.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Compensación del IVA en agosto de 2026?

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA iniciará el 21 de agosto de 2026, de acuerdo con el cronograma divulgado por Prosperidad Social.

A diferencia de otros programas que tienen fechas de inicio y cierre claramente definidos, en este caso la entidad estableció inicialmente la fecha de comienzo del ciclo. Por eso, los beneficiarios deben estar atentos a la información que se publique posteriormente sobre la disponibilidad de los recursos y las modalidades de entrega.

Prosperidad Social también recordó que las fechas previstas están sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad financiera.

Prosperidad Social anuncia entrega del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA .

¿Quiénes pueden recibir Renta Ciudadana y Compensación del IVA?

Los programas tienen mecanismos de focalización, por lo que no se trata de subsidios a los que cualquier persona pueda inscribirse libremente.

En el caso de Compensación del IVA, Prosperidad Social explica que la selección de los hogares se realiza con información del Sisbén y/o Registro Social de Hogares, además de listados de hogares indígenas recopilados por la entidad. El programa establece prioridades entre hogares en pobreza extrema y pobreza moderada.

Por su parte, Renta Ciudadana está dirigida a población en condiciones de vulnerabilidad y prioriza hogares que cumplen las características establecidas dentro de sus líneas de intervención.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Ciudadana en agosto?

Los hogares deben consultar directamente la información disponible en los canales oficiales de Prosperidad Social y verificar si aparecen incluidos dentro del ciclo correspondiente.

Es importante no confundir la fecha general de inicio del ciclo con la fecha exacta en la que cada persona podrá disponer del dinero. La entrega puede depender de la modalidad asignada y de la programación operativa establecida para cada beneficiario.

Prosperidad Social ha reiterado además que los trámites relacionados con sus transferencias son gratuitos y que no se necesitan intermediarios para acceder a los recursos.