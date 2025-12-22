Declaración de Renta en Colombia: este gasto puede hacer que termine pagando más.

Miles de contribuyentes cometen cada año el mismo error al presentar su declaración de renta: incluir gastos personales que no cumplen los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario. Esta práctica genera ajustes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que se traducen en un mayor impuesto a cargo y, en los casos más graves, en sanciones económicas que pueden alcanzar hasta el 160% del valor del impuesto que debió pagarse.

La confusión surge porque muchos asumen que cualquier gasto puede deducirse para reducir la base gravable. La realidad es diferente: solo aquellos gastos que cumplen requisitos específicos de causalidad, necesidad y proporcionalidad permiten acceder a deducciones fiscales. El desconocimiento de estas normas provoca que la DIAN detecte inconsistencias durante sus fiscalizaciones y exija el pago de diferencias más intereses moratorios.

Qué gastos no son deducibles en la declaración

Los costos personales sin relación directa con la actividad productora de renta no son deducibles en el impuesto sobre la renta. Esto incluye gastos de entretenimiento personal, viajes de placer, compras sin factura electrónica válida, y cualquier erogación que no esté debidamente soportada con documentos fiscales. El artículo 107 del Estatuto Tributario establece que las expensas son deducibles cuando tienen nexo causal con la actividad productora de renta.

Para que un gasto sea deducible debe cumplirse una condición fundamental: disponer de soporte fiscal válido. Esto significa contar con facturas electrónicas emitidas por proveedores autorizados por la DIAN. Sin este documento, la entidad considera que el gasto no es procedente y procede a rechazar la deducción, ajustando la declaración y exigiendo el pago de la diferencia más los intereses correspondientes. La DIAN alertó que las facturas electrónicas deben cumplir requisitos técnicos específicos, y cualquier irregularidad invalida la deducción.

¿Qué sanciones aplica la DIAN por deducciones incorrectas?

Cuando la DIAN detecta que un contribuyente ha incluido deducciones, costos o descuentos falsos en su declaración, inicia un procedimiento sancionatorio. La sanción base es del 100% de la diferencia entre el impuesto real y el declarado. Si durante la fiscalización se determina que se usaron proveedores ficticios o hubo abuso tributario, la multa se incrementa al 160%. En los casos más graves, donde se ocultaron activos o se registraron pasivos inexistentes, la sanción alcanza el 200%.

Un ejemplo concreto: si un contribuyente declaró $4.000.000 de impuesto pero la DIAN determina que debió pagar $10.000.000, la diferencia es de $6.000.000. La multa será de otros $6.000.000, duplicando el perjuicio fiscal. Además, incluir información falsa u omitir datos relevantes puede generar sanciones adicionales. La sanción por declarar información alterada o facturas ficticias parte del 100% y puede llegar hasta el 200% según la gravedad de la conducta.

Deducciones válidas para personas naturales en 2024 y 2025

Las deducciones permitidas por el Estatuto Tributario tienen topes específicos que deben respetarse. Los intereses sobre préstamos educativos del Icetex y para adquisición de vivienda permiten deducir hasta 100 UVT, equivalentes a $4.707.000 para el año gravable 2024 y $4.980.000 para 2025. Si el contribuyente tiene dependientes económicos, puede deducir 72 UVT por cada uno hasta un máximo de cuatro personas, lo que representa $3.053.664 por dependiente.

Los pagos por servicios de salud como medicina prepagada o pólizas de seguros son deducibles hasta 16 UVT mensuales, equivalentes a 192 UVT anuales ($9.037.500 para 2024 y $9.561.000 para 2025). Las compras con factura electrónica generan una deducción del 1% del valor de las compras, sin exceder 240 UVT ($11.296.000 para 2024 y $11.952.000 para 2025).

Es fundamental que todos los pagos estén soportados con documentos válidos y que los gastos tengan relación directa con la generación de ingresos. La DIAN cuenta con cruces de información electrónica cada vez más precisos que permiten identificar inconsistencias de forma inmediata.