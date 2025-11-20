La reforma pensional trae cambios para las personas que quieran jubilarse. Cuáles son. (Fuente: Archivo)

Lista Clinton complica a Petro: la OFAC frena el soporte técnico del helicóptero presidencial

Las jubilaciones transitan por un proceso de cambio en todo el país. Todas las mujeres de Colombia que cumplan con los requisitos podrán jubilarse a partir de los 57 años en Colpensiones u otras administradoras.

La reforma pensional, aprobada en junio del año pasado, presenta cientos de modificaciones que cambian la vida diaria de los pensionados y jubilados.

La misma transforma el sistema actual en una estructura de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. También reduce el número de semanas de cotización para las mujeres a 1000.

Cambia la edad de jubilación para las mujeres

Al cambiar el número de semanas de cotización por horas trabajadas, cambiará así la edad de jubilación para las mujeres. De esta forma, todas las mujeres de Colombia que cumplan con los requisitos podrán jubilarse a partir de los 57 años.

Cambian las jubilaciones en Colombia (Fuente: archivo).

Las mujeres que no logren completar con la semanas mínimas requeridas podrán acceder a otros beneficios dentro del nuevo modelo de pensiones. Para aquellas que no cumplen con los requisitos o no han cotizado nunca podrán integrar el pilar solidario.

Cómo tener una jubilación sin llegar a la cantidad de semanas cotizadas

Con la reforma pensional que comenzará a funcionar este 2025 continuará el beneficio de la pensión familiar. A través de este sistema, las semanas cotizadas de cónyuges o compañeros permite llegar a una pensión de salario mínimo aunque no se tengan las semanas cotizadas individualmente.

Este recurso “solamente se podrá obtener una vez se haya agotado lo dispuesto en el sistema actuarial de equivalencias que defina el Gobierno Nacional para los cónyuges o compañeros”, según establece la Ley 2381.

Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión familiar

Para acceder a la pensión familiar se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Los dos miembros de la pareja deben estar afiliados al Régimen de Prima Media (RPM) Administrado por Colpensiones.

Administrado por Colpensiones. Los cónyuges o compañeros permanentes deberán acreditar más de cinco (5) años de relación conyugal o convivencia permanente.

Los cónyuges o compañeros permanentes deberán sumar, entre los dos, como mínimo, mil trescientas 1.300 semanas para el reconocimiento de la pensión integral de vejez y tener la edad mínima.

Los ciudadanos deben estar atentos a los posibles cambios en la jubilación (Fuente: archivo).

En cuanto a la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud, el titular de la pensión familiar debe estar afiliado y cotizar. El cónyuge o compañero permanente también será beneficiario del Sistema.

La reforma pensional en Colombia, aprobada como Ley 2381 de 2024, tenía previsto entrar en vigencia el 1 de julio de 2025; sin embargo, la Corte Constitucional suspendió su implementación al detectar vicios en el trámite legislativo.