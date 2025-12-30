El Gobierno dará de baja a todas las personas que no cumplan estas condiciones (Fuente: Grok).

Ya es oficial: el tren más veloz de América Latina operará su ruta completa a partir de esta fecha

En caso de que se apruebe la nueva reforma pensional en Colombia, que todavía se discute en el Congreso, habría grandes noticias para los retirados en todo el país. Aun así, también se impondrán nuevas restricciones que, por ejemplo, dificultarán acceder a una pensión por viudez.

La nueva ley transformaría las condiciones para heredar una pensión de sobrevivencia . Uno de los cambios más controversiales afectaría directamente a un grupo de beneficiarios que, bajo las reglas actuales, sí podían acceder a este derecho.

Con las nuevas disposiciones debidamente impulsadas por el Gobierno y avaladas por el Congreso, algunos ciudadanos quedarían completamente excluidos del sistema.

Quiénes pueden recibir una pensión de sobrevivencia

La reforma pensional en Colombia presenta modificaciones para establecer quienes podrán acceder al beneficio de la pensión de sobrevivencia o viudez. Deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normativas vigentes.

Entre ellos se encuentran:

Cónyuge o compañero permanente que haya convivido con el fallecido al menos cinco años antes del deceso .

. Hijos menores de edad, o mayores de edad que estudien entre los 18 y 25 años.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, si dependían económicamente.

Padres del fallecido, pero solo si demostraban dependencia económica.

Hermanos con invalidez que también dependieran económicamente.

La reforma pensional establece nuevas directivas para cobrar la pensión de sobreviviente.

Se aplicarían mecanismos de transición para evitar que quienes ya reciben una pensión de sobrevivencia bajo las condiciones actuales se vean afectados. Todas las solicitudes posteriores deberán ajustarse al nuevo régimen.

Estas personas dejarán de heredar la pensión de sobrevivencia

La nueva legislación establecería restricciones inéditas para acceder a la pensión que antes se otorgaba a familiares del afiliado fallecido. El caso más relevante es el de las exparejas separadas de hecho, quienes ya no podrán heredar la pensión, incluso si no estaban legalmente divorciadas.

El único modo de conservar este beneficio será haber convivido con la persona fallecida durante al menos cinco años antes de su muerte. Así lo establecen los cambios introducidos por el Ministerio de Trabajo y basados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

La decisión busca priorizar a quienes mantenían un vínculo estable y demostrable con el fallecido, especialmente si había dependencia económica. De este modo, solo los familiares directos o convivientes continuos podrán acceder a la pensión.

Reforma pensional: ¿se podrán acumular pensiones?

Una vez aprobada e implementada la reforma pensional, ningún colombiano podrá recibir más de una pensión del régimen contributivo o subsidiado. Esto significa que las personas que cobran una pensión por invalidez y otra por vejez deberán optar por una sola.

La decisión del Gobierno busca cerrar brechas históricas en el sistema y frenar el doble gasto público, redireccionando esos recursos hacia el Pilar Solidario, que apoya a adultos mayores sin ingresos.

¿A quiénes afectaría la eliminación de la doble pensión?

Invalidez y vejez: una sola pensión permitida

Quienes actualmente reciben una pensión por invalidez y también cumplen los requisitos para la de vejez, ya no podrían mantener ambas. Deberían seleccionar la opción que represente el mayor beneficio económico o estabilidad mensual.

Pensión familiar no podría sumarse con sobrevivientes

Las personas que acceden a una pensión familiar, diseñada para hogares vulnerables, ya no podrían combinarla con pensiones de sobrevivencia u otras mesadas. La nueva ley prohibiría expresamente estas combinaciones para evitar duplicación de subsidios.

Dos pensiones del mismo régimen

Aquellos que, por trayectorias laborales o situaciones especiales, recibían dos pensiones dentro del mismo régimen contributivo, deberían quedarse solo con una. Solo se mantendrían excepciones limitadas, como pensiones por riesgos laborales, cuando no se superpongan con otras mesadas.

¿Hay formas legales de aumentar la pensión sin doble mesada?

Aunque ya no sería posible cobrar dos pensiones, los ciudadanos aún tendrían caminos para mejorar el monto mensual que recibirán al jubilarse: