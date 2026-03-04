En Colombia, el sistema público de pensiones administrado por Colpensiones contempla una ayuda económica destinada a cubrir los gastos funerarios de un afiliado o pensionado fallecido. Este apoyo, conocido como auxilio funerario, puede superar los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley. Esta prestación no se entrega de manera automática. Debe ser solicitada por la persona natural o jurídica que demuestre haber asumido los costos del servicio exequial, ya sea entierro o cremación, y que presente la documentación exigida dentro de los plazos definidos. Quienes atraviesan un proceso de duelo suelen desconocer que existe un tiempo límite para reclamar este dinero y que, si no se realiza el trámite oportunamente, el derecho puede perderse. El monto del auxilio depende de la situación del fallecido. Si se trataba de un afiliado activo, el valor se calcula con base en su último salario de cotización. Si era pensionado, se toma como referencia la última mesada recibida. La normativa fija un rango mínimo y máximo para este pago: no puede ser inferior a cinco salarios mínimos ni superior a diez salarios mínimos. De esta manera, se establece un límite que busca cubrir los costos habituales del mercado funerario sin exceder los topes legales. El reconocimiento del dinero está sujeto a la verificación de los aportes realizados y a la validación de los soportes presentados por quien pagó el servicio. Uno de los puntos más importantes es el tiempo para radicar la solicitud. El auxilio funerario prescribe un año después de la fecha de fallecimiento del afiliado o pensionado. Esto significa que, si la persona interesada no presenta la documentación dentro de los 12 meses siguientes, pierde el derecho a reclamar el pago, incluso si conserva las facturas originales. Por eso, es clave iniciar el proceso lo antes posible. Para que Colpensiones estudie la solicitud, se deben presentar documentos que acrediten tanto el fallecimiento como el gasto efectuado. Entre los principales requisitos se encuentran: Según explicó El Tiempo, la correcta presentación de los documentos y el cumplimiento de los plazos son determinantes para que el trámite sea aprobado. Colpensiones dispone de dos modalidades para adelantar el proceso: Una vez presentada la solicitud, Colpensiones emite un acto administrativo en el que reconoce o niega la prestación. Si la decisión es favorable, el dinero se transfiere a la cuenta bancaria indicada por el solicitante.