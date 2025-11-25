Banco Agrario entregará 500.000 pesos en noviembre a los ciudadanos que figuren en esta lista única. (Imagen: Archivo).

Expectativa en Colombia: Estados Unidos prepara cambios para aranceles sobre el café y otros productos agrícolas

El programa Renta Ciudadana, dirigido a los hogares que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, tiene como objetivo principal asegurar un apoyo financiero que contribuya a mejorar su bienestar y calidad de vida. En este contexto, el Banco Agrario es la entidad encargada de entregar los fondos.

Síguenos y encuéntranos en Google Discover.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) continúa con la planificación del calendario de pagos correspondiente a los últimos meses de 2025, ofreciendo tranquilidad y claridad a miles de beneficiarios que dependen de estos incentivos económicos.

Renta Ciudadana en 2025: cuánto otorga Prosperidad Social

Renta Ciudadana se mantiene en 2025 como el principal programa de apoyo económico que Colombia brinda a las personas en condición de vulnerabilidad financiera. Prosperidad Social entrega montos que oscilan entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos en cada ciclo.

Estos pagos están dirigidos a hogares priorizados según el Sisbén IV. La distribución de los incentivos está bajo la responsabilidad del Banco Agrario, entidad que coordina la entrega de los recursos a nivel nacional.

Banco Agrario entregará 500.000 pesos en noviembre a los ciudadanos que figuren en esta lista única.

Cómo verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana con tu cédula

Renta Ciudadana es un programa de apoyo económico promovido por el Gobierno Nacional. Para confirmar si una persona figura como beneficiaria, es necesario seguir estos pasos:

Acceder al sitio web oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co Seleccionar la opción “Renta Ciudadana” y hacer clic en “Consulta de beneficiarios”. Ingresar el número de cédula en el formulario indicado. Revisar los datos para conocer el estado actual del subsidio.

Este programa tiene como finalidad asegurar un ingreso mínimo para los hogares en situación de pobreza extrema, fortaleciendo su seguridad económica y promoviendo la inclusión social.

Calendario de pagos de Renta Ciudadana: fechas confirmadas para el quinto ciclo

El Banco Agrario informó que el quinto ciclo de pagos de Renta Ciudadana se llevará a cabo del 11 al 23 de noviembre de 2025, según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales y redes sociales, en respuesta a Wintor ABC. Este anuncio ofrece certeza y tranquilidad a las familias beneficiarias que esperaban el inicio del nuevo giro.

Se recomienda que los participantes del programa permanezcan atentos a los medios oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para asegurar el acceso puntual a los recursos.

Requisito indispensable para continuar recibiendo Renta Ciudadana

Actualizar la información en el Sisbén es un paso esencial para que los hogares sigan accediendo a los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto implica revisar datos personales, domicilio, estructura familiar y situación socioeconómica.

Banco Agrario entregará 500.000 pesos en noviembre a los ciudadanos que figuren en esta lista única.

Prosperidad Social se apoya en esta información para definir la elegibilidad de los beneficiarios y asegurar que los recursos se destinen a quienes realmente lo necesitan. Aquellos que no mantengan sus datos actualizados podrían ser retirados de la base de focalización de los subsidios.