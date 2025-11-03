Esta advertencia es particularmente relevante para aquellos que se encuentran en el rango de edad de 55 a 60 años.

Miles de trabajadores colombianos que se aproximan a la edad de jubilación corren el riesgo de perder su pensión de vejez si no llevan a cabo un trámite esencial ante Colpensiones.

Esta advertencia es particularmente relevante para aquellos que se encuentran en el rango de edad de 55 a 60 años y que aún no han actualizado sus datos ni revisado su historial laboral.

Colpensiones: el trámite esencial para empleados cerca de la pensión

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha instado a los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- a verificar con urgencia su información en el sistema. Este procedimiento no es opcional, sino un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

Aquellos que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha identificado numerosos casos de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas en todo el país. Es imperativo que los ciudadanos actúen con prontitud para evitar complicaciones en su proceso de pensión.

¿Por qué es crucial revisar tu historia laboral en Colpensiones antes de jubilarte?

La historia laboral constituye el documento fundamental para determinar si un trabajador cumple con las semanas mínimas cotizadas necesarias para acceder a la pensión. En caso de que presente errores, lagunas o información incompleta, Colpensiones no podrá avanzar con el trámite hasta que se realicen las correcciones pertinentes.

Numerosos afiliados identifican inconsistencias en su historial justo en el momento en que alcanzan la edad de pensionarse, lo que les obliga a iniciar procesos de rectificación que pueden extenderse por meses o incluso años. Por esta razón, se recomienda llevar a cabo esta verificación con antelación, especialmente para aquellos que se encuentran entre los 55 y 60 años.

Guía para consultar y corregir tu historia laboral en Colpensiones

El proceso es completamente gratuito y puede realizarse de manera sencilla a través de Internet. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al portal oficial: www.colpensiones.gov.co Acceder a la Zona Transaccional y posteriormente a la Sede Electrónica. Iniciar sesión utilizando su usuario y contraseña. En caso de no estar registrado, es posible hacerlo directamente desde la misma plataforma.

Es recomendable seguir las instrucciones proporcionadas en el sitio para asegurar una correcta finalización del proceso.