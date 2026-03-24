La administradora pública Colpensiones emitió una advertencia dirigida a quienes reciben pensión de invalidez: si fueron notificados para actualizar su condición médica, cuentan con un plazo de 90 días para completar el trámite. No se trata de un proceso opcional, ya que la entidad debe confirmar periódicamente que las condiciones que dieron origen al beneficio continúan vigentes. Esta verificación busca determinar si el estado de salud del pensionado se mantiene sin cambios. En caso de que la persona no asista a la valoración o no complete el procedimiento dentro del tiempo establecido, el pago mensual puede ser suspendido de forma preventiva hasta que se regularice la situación. Las revisiones médicas aplican a beneficiarios cuya pensión fue otorgada por pérdida significativa de la capacidad laboral. Según explicó la entidad, en información difundida por Portafolio, estos controles permiten verificar si la calificación de invalidez presenta variaciones que modifiquen el derecho al pago. El plazo comienza a contarse desde el momento en que el pensionado recibe la notificación oficial. Por eso, mantener actualizados los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, resulta fundamental para no perder la citación. La renovación puede completarse de forma presencial en los puntos de atención de la entidad o mediante la sede electrónica, donde el usuario debe ingresar con su cuenta personal. En caso de no estar registrado, es posible crear un acceso nuevo validando la identidad con información básica. Durante el proceso, Colpensiones puede programar una evaluación médica para determinar si la pérdida de capacidad laboral continúa en los mismos términos. Si el beneficiario cumple con la citación y entrega la documentación requerida, el pago se mantiene sin interrupciones. La revisión del estado de invalidez no es la única causa por la que la entidad puede detener un desembolso. También pueden aplicarse suspensiones temporales cuando se detectan inconsistencias en la historia laboral, falta de soportes sobre semanas cotizadas o ausencia de la llamada fe de vida en el caso de pensionados residentes fuera del país. Cuando el beneficiario resuelve el trámite pendiente, los pagos retenidos suelen abonarse posteriormente de manera retroactiva. Sin embargo, mientras la situación permanece sin regularizar, la mesada no se gira.