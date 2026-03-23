El Gobierno de Colombia confirmó que durante 2026 habrá varias jornadas festivas que impactarán la atención presencial del Banco Agrario y del sistema financiero en general. Entre las fechas que ya concentran consultas se encuentran los feriados religiosos de Jueves Santo y Viernes Santo, que marcarán pausas en la actividad bancaria. Con estos feriados en el calendario, miles de usuarios comienzan a anticipar el pago de obligaciones, retiros y trámites presenciales para evitar demoras. Durante esas jornadas, las sucursales bancarias no abrirán al público, aunque se mantendrán operativos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los canales de banca digital, que permitirán realizar transacciones básicas sin inconvenientes. Muchos usuarios se preguntan cómo afectará este cierre a las operaciones bancarias y qué servicios podrán realizarse mientras la red de oficinas permanezca inactiva. Según el calendario oficial de 2026, el 2 y 3 de abril será feriado y fin de semana largo por Semana Santa. Durante esas jornadas, el Banco Agrario y buena parte del sistema financiero no brindarán atención presencial, por lo que operaciones como retiros por ventanilla, trámites en caja o gestiones comerciales deberán realizarse con antelación. A pesar de ello, los cajeros automáticos y los canales digitales seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían verse reflejadas recién en el siguiente día hábil. Las entidades financieras suelen recomendar adelantar trámites como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y diligencias presenciales antes del viernes previo a cada feriado. Esto evita retrasos en acreditaciones o movimientos que dependen de horarios bancarios. Aunque la banca digital seguirá habilitada, ciertas operaciones —como transferencias entre entidades— podrían procesarse de manera completa en la jornada hábil siguiente, según las políticas de cada banco. Estos son los próximos feriados que modificarán la atención del Banco Agrario: Todas las fechas conforman fines de semana largos que impactarán los horarios de atención en todo el país.