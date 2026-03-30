La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó nuevos cortes de agua en Bogotá que afectarán a varias zonas de la capital en los próximos días. La suspensión del servicio se realizará como parte de intervenciones programadas en la red. De acuerdo con la entidad, estas interrupciones están relacionadas con obras de mantenimiento y reparación que buscan garantizar la continuidad del suministro en el mediano plazo, evitando daños mayores en tuberías y componentes clave. Los trabajos están programados para el 31 de marzo y afectarán a tres localidades de la ciudad, donde el servicio será suspendido por periodos que pueden extenderse hasta 24 horas. La medida impactará distintos barrios, por lo que se recomienda a los ciudadanos planificar sus actividades. La empresa indicó que estas acciones hacen parte de una estrategia preventiva para reducir fallas más graves en la infraestructura. El objetivo es intervenir puntos críticos antes de que se presenten daños que generen interrupciones más prolongadas. Ante los cortes, la entidad pidió a los usuarios: Además, se anunció la disponibilidad de carrotanques para atender puntos prioritarios como hospitales y centros con alta afluencia de público. Este servicio podrá solicitarse a través de las líneas de atención, en medio de una jornada que pone en foco la suspensión del servicio de agua en la ciudad.