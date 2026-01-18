Así es el ferrocarril que conectará un importante puerto con una de las economías más ricas del mundo (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Una alianza público-privada se encuentra desarrollando un tren que tiene el potencial de transformar la conectividad entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. El proyecto Hafeet Rail representa la primera red ferroviaria transfronteriza en la región, con el objetivo de integrar la red nacional de Emiratos con el puerto de Sohar en Omán.

El plan, impulsado por Etihad Rail, Oman Rail y Mubadala, propone un corredor mixto de pasajeros y carga, lo que transformaría significativamente el flujo comercial en el Golfo.

Valorado en aproximadamente 2500 millones de dólares, el corredor se concibe como un eje estratégico para consolidar cadenas logísticas y abrir nuevas rutas hacia mercados globales. Esta infraestructura enlazará ciudades clave y reducirá de manera drástica los tiempos de circulación entre puertos y centros económicos.

Ferrocarril conectará un importante puerto con una de las economías más ricas: cuál será la ruta

La línea tendrá una extensión total de 303 kilómetros, de los cuales 238 conforman la conexión principal entre Abu Dabi y Sohar, pasando por Al Ain. El trazado incluirá más de 12 estaciones de pasajeros y un entramado de más de 15 instalaciones integradas de carga que vincularán cinco puertos estratégicos.

El diseño contempla trenes de alta velocidad para pasajeros, con capacidad de alcanzar hasta 200 km por hora y unidades de carga que circularán a 120 km por hora, optimizando tiempos operativos y la sincronización de envíos internacionales.

Ventajas para viajeros, comercio y turismo

Entre los beneficios para los pasajeros figuran viajes más cortos y confortables: la ruta Abu Dabi–Sohar vía Al Ain se reducirá a aproximadamente 1 hora y 40 minutos, en comparación con las más de tres horas que se requieren actualmente por carretera. Asimismo, se mejorará la accesibilidad para desplazamientos laborales y escapadas turísticas.

Para el comercio, Hafeet Rail proporcionará una alternativa confiable a las rutas por carretera, eliminando retrasos en los pasos fronterizos y permitiendo un intercambio más fluido entre puertos, lo que puede reducir costos logísticos y potenciar exportaciones e importaciones.

Estado actual del proyecto y desafíos futuros

La puesta en marcha exigirá coordinación regulatoria entre los dos países, inversiones complementarias en terminales y la articulación de servicios ferroviarios y portuarios para garantizar que la infraestructura cumpla sus objetivos económicos y sociales.

La construcción ya comenzó y la compañía promotora trabaja en definir el cronograma de entrada en operación; sin embargo, aún falta confirmar fechas precisas de puesta en marcha y completar permisos transfronterizos.