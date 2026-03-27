El uso del dinero en efectivo sigue siendo predominante en Colombia, pese al avance de las plataformas digitales y los nuevos medios de pago. De acuerdo con datos del Banco de la República, la mayoría de los ciudadanos continúa prefiriendo los billetes para realizar sus compras diarias. Según encuestas recientes, cerca del 79 % de los colombianos paga en efectivo, mientras que una menor proporción utiliza transferencias electrónicas o tarjetas. Esta tendencia refleja que, aunque existen alternativas digitales, el efectivo mantiene un rol central en la economía cotidiana. Sin embargo, en medio de este panorama, el emisor confirmó que algunos billetes tradicionales están entrando en una etapa de retiro progresivo, marcando el inicio de su salida definitiva tras décadas en circulación. El Banco de la República ratificó que los billetes de la antigua familia, introducida hace más de 30 años, están siendo reemplazados de forma gradual debido a su baja circulación. Según explicó la entidad, estos billetes no salen de circulación de manera inmediata, sino que son retirados progresivamente a medida que llegan al sistema financiero. Es decir, cuando ingresan a bancos o cajeros, son reemplazados por versiones más recientes. Este proceso forma parte de una estrategia para modernizar el dinero en efectivo y mejorar sus condiciones de seguridad. La renovación del efectivo comenzó en 2016, cuando el Banco de la República lanzó una nueva familia de billetes con diseños actualizados y mayores medidas de seguridad. Estos fueron sustituidos por una nueva línea de billetes que actualmente circula de forma mayoritaria en el país. A pesar de su retiro progresivo, el Banco de la República aclaró que los billetes antiguos continúan siendo válidos para realizar pagos en todo el territorio nacional. Sin embargo, los billetes en ilegibles, rotos, gastados, incompletos o de dudosa procedencia, no serán aceptados para operaciones bancarias o comerciales. Esto significa que los comercios están obligados a aceptarlos siempre que se encuentren en buen estado y sean auténticos. No obstante, su presencia en el mercado es cada vez menor debido al proceso de sustitución. El reemplazo no tiene una fecha límite específica, ya que depende del ritmo en el que los billetes regresan al sistema financiero. Las autoridades recuerdan que circular dinero falso constituye un delito en Colombia. Según la legislación vigente, una persona que intente usar billetes falsificados de manera consciente puede enfrentar penas de prisión. Por esta razón, se recomienda verificar siempre la autenticidad de los billetes y evitar recibir dinero en mal estado o sospechoso.