En Colombia, las autoridades pueden ordenar el embargo de recursos que se encuentren en cuentas bancarias o en billeteras digitales cuando existen deudas pendientes con entidades públicas. En los últimos meses, numerosos ciudadanos han recibido notificaciones sobre medidas de embargo que afectan el dinero disponible en estos servicios financieros. Desde la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá se informó que el distrito adelanta procesos de cobro contra más de 25.000 personas que mantienen obligaciones sin pagar. Según la entidad, gran parte de estas deudas están relacionadas con sanciones vinculadas al sistema TransMilenio y con multas asociadas a normas de convivencia. Esta medida forma parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, con la que el Gobierno distrital busca recuperar obligaciones que algunos ciudadanos han ignorado durante meses e incluso años. La Secretaría de Hacienda ordenó el embargo de cuentas en bancos y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes pertenecientes a 25.000 ciudadanos con multas de convivencia. Estas sanciones derivan de infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con esta campaña, el Distrito hace un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a quienes han incumplido normas de convivencia en la ciudad. Las cuatro infracciones más comunes que generan multas de convivencia en Bogotá son: Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y los medios disponibles para ponerse al día. Es importante tener en cuenta que las comunicaciones del Distrito no solicitan pagos inmediatos, consignaciones en cuentas bancarias ni transferencias por aplicaciones o billeteras digitales. Los ciudadanos con deudas deberán agendar una cita presencial en la Secretaría de Hacienda para recibir asesoría personalizada en uno de los siguientes puntos: En estos puntos, los asesores ayudarán a los ciudadanos a: Quienes prefieran hacer el trámite en línea pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Hacienda, ir a la sección “Nuestros canales de atención” y radicar una solicitud bajo la categoría “Proceso de cobro””Solicitud recibos de pago de obligaciones no tributarias". El recibo y las instrucciones serán enviadas al correo electrónico registrado. En lo corrido del año, 3.930 personas ya han saldado sus infracciones mediante el botón Pagos Bogotá, una herramienta que permite realizar los pagos de manera ágil y segura desde la web oficial del Distrito.