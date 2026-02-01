Se trata de un hallazgo sin precedentes para la historia de este mineral. Allí, el oro corre por el agua (Fuente: Grok - creada con IA).

En el norte de España, un descubrimiento sorprendente volvió a poner en el mapa a un pequeño pueblo: un río cargado de oro que marcó un antes y un después en su historia. Lejos de ser un recuerdo del pasado, este hallazgo demuestra que la riqueza del oro aún sigue viva en la región y continúa despertando interés en investigadores y curiosos.

Nalvegas, un pueblo localizado en el centro de Asturias, lleva a cabo el bateo de oro en el río, una tradición histórica y antigua. Se trata de una técnica artesanal para extraer oro de los sedimentos fluviales mediante una batea para separar los materiales pesados del oro de los más ligeros.

¿Cuál es el río repleto de oro y de dónde proviene?

El oro ubicado en el Río Nalvegas proviene de depósitos fluviales. Estos fueron formados hace millones de años en la zona del occidente asturiano. Las rocas que se encuentran en el subsuelo de esta zona contienen pequeñas cantidades de oro y debido a proceso geológicos, como la erosión, el agua y el desgaste natural, han sido arrastrados por el cauce del río.

La presencia del oro en Nalvegas, además, está relacionada con la actividad tectónica y volcánica, propia del pasado geológico de la región cantábrica. El contexto, en ese sentido, ha favorecido la circulación de fluidos hidrotermales cargados de minerales. Los fluidos, al enfriarse y filtrarse por grietas, generaron minerales como el oro.

Campeonato Nacional de Bateo de Oro: en qué consiste

El paraje de Nalvegas es protagonista del Campeonato Nacional de Bateo de Oro. Se trata de una técnica que se remonta a tiempos romanos y que hoy es una práctica turística que tiene como principal objetivo la extracción del mineral. Los participantes, en tanto, compiten por velocidad y por precisión en la técnica de bateo.

Este deporte se compite tanto en categorías individuales como por equipos. Cada una de las rondas cuenta con la presencia de 10 a 20 kilogramos de arena. Allí se colocan entre 5 y 20 pepitas de oro que deben ser identificadas por los participantes.

El Imperio Romano y el surgimiento del río de oro

Como se mencionó anteriormente, el oro como una de las características principales en la región norteña de España surgió durante el Imperio Romano. En ese período, esta zona fue una de las más importantes y destacadas en materia de explotación aurífera de la antigua Hispania. La práctica fue aplicada por los ingenieros romanos.

Hoy, ese legado se transforma en una actividad turística, educativa y cultural. El bateo de oro ya no es un modo de vida, pero sigue siendo una forma de transmitir saberes, promover el turismo rural y celebrar el vínculo entre la naturaleza y la historia.