Un descubrimiento científico promete revolucionar la manera en que se recupera oro, presentando una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que anteriormente se consideraba un reto costoso y contaminante comienza a mostrar una solución innovadora. Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Este logro se llevó a cabo sin causar daño al medio ambiente. Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas oportunidades en el ámbito del reciclaje. El hallazgo fue realizado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de renombre fundada en 1854. Un hallazgo proveniente de Australia ha suscitado un notable interés en sectores relacionados con el método de reciclaje que permite la obtención de oro a partir de componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que consigue extraer oro de altísima pureza sin la necesidad de utilizar químicos peligrosos que suelen perjudicar al medioambiente. Los primeros resultados divulgados por los investigadores presentan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de alcanzar incluso con las técnicas tradicionales de refinamiento. Un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que es capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua. Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también introduce un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo proceso disminuye los riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular. Entre sus principales beneficios se destacan: Se anticipa que la innovación propicie nuevas oportunidades de empleo en áreas como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial. El descubrimiento, actualmente en fase de investigación, prevé un futuro en el que la extracción de oro se efectúe de forma más limpia y eficiente, brindando beneficios tanto económicos como ecológicos.