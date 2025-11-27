El “Napoleón de Egipto”: científicos descubrieron la tumba de un faraón más poderoso que Ramses II.

Un hallazgo arqueológico sin precedentes sacude el mundo de la egiptología: investigadores descubrieron la tumba de Tutmosis II, un faraón de la XVIII Dinastía que gobernó hace 3.500 años. Este descubrimiento marca la primera vez en más de un siglo, desde que se halló la tumba de Tutankamón, que se encuentra la morada final de un rey del antiguo Egipto.

El entierro fue localizado en los Valles Occidentales de la Necrópolis Tebana y sorprendió a los expertos, quienes al principio creyeron que se trataba de una esposa real.

Las dimensiones, el diseño y las inscripciones confirmaron que se trataba de un faraón: el esquivo Tutmosis II, antecesor de Tutankamón y figura clave en el linaje real.

¿Dónde se halló la tumba de Tutmosis II y por qué es tan importante?

El descubrimiento fue realizado por la New Kingdom Research Foundation, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Tras 12 años de excavaciones, el equipo encontró una escalera monumental y una cámara funeraria decorada con escenas del Amduat, un texto religioso reservado exclusivamente para los faraones.

La tumba fue hallada en los Valles Occidentales de la Necrópolis Tebana, según New Kingdom Research Foundation. (Fuente: The Independent)

El hallazgo resuelve un misterio de siglos: la ubicación de la tumba de Tutmosis II, cuya existencia era conocida pero nunca había sido localizada. Hasta ahora se creía que su sepultura se encontraba en las cercanías del Valle de los Reyes, no en los Valles Occidentales, lo que reconfigura el mapa arqueológico de la región.

¿Quién fue Tutmosis II, el faraón que vivió a la sombra de su dinastía?

Tutmosis II gobernó entre 1493 y 1479 a.C. Fue esposo de Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón, y padre de Tutmosis III. Aunque su reinado fue breve y opacado por figuras más dominantes de su familia, este descubrimiento lo coloca nuevamente en el centro de la historia egipcia.

El interior de una tumba de Tutmosis II (Fuente: Egypt Ministry of Tourism & Antiquities)

Los fragmentos de alabastro hallados en la tumba, grabados con su nombre y el de Hatshepsut, confirman su identidad. Las evidencias también sugieren que una inundación habría dañado su tumba original, lo que explicaría por qué su paradero fue desconocido durante siglos.

Tutmosis II el faraón que habría sido más poderoso que Ramses II

Algunos historiadores consideran que Tutmosis II habría sido más poderoso que Ramsés II debido a su linaje y al contexto en el que gobernó: fue parte de la XVIII Dinastía, la más influyente del Imperio Nuevo, y su reinado dio origen a figuras clave como Hatshepsut y Tutmosis III, quienes expandieron el territorio egipcio y consolidaron su hegemonía.

Su papel como eslabón en esta sucesión de grandes líderes podría haber sido determinante para sentar las bases del poder egipcio antes de la época de Ramsés.