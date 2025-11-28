No fue el iceberg: descubren el verdadero motivo del hundimiento del Titanic y se reinterpreta la historia de la tragedia.

A más de un siglo del naufragio más célebre de la historia, el enigma del Titanic continúa despertando interés y nuevas interrogantes. La tragedia que impactó al mundo en 1912 vuelve a ser objeto de debate, impulsada por investigadores que cuestionan la narrativa oficial sobre el hundimiento.

Durante años, la explicación predominante fue que el transatlántico colisionó con un iceberg en las aguas del Atlántico Norte. No obstante, imágenes en 3D de alta resolución del lecho marino sugieren la posibilidad de otras teorías.

¿Cuál es el origen del ambicioso proyecto Titanic?

En 1907, Bruce Ismay, presidente de la naviera White Star Line, junto a William Perrie, de los astilleros Harland & Wolff, idearon un ambicioso proyecto: la construcción de tres transatlánticos que se distinguirían por su imponente tamaño, velocidad y lujo sin precedentes en el mundo marítimo.

Inspirados en la mitología griega, los bautizaron como Olympic, Titanic y Gigantic (este último posteriormente renombrado como Britannic). El Titanic, segundo en la serie, se convertiría en un símbolo no solo de grandeza, sino también de un trágico destino que marcaría la historia de la navegación.

La investigación propone un destino distinto para el hundimiento del Titanic (Fuente: archivo).

¿Por qué se creía que el Titanic era insumergible y se hundió en 1912?

El Titanic, publicitado como prácticamente insumergible, se hundió en la madrugada del 15 de abrilde 1912, apenas tres horas después de colisionar con lo que se presume fue un iceberg, durante su viaje inaugural. En ese momento, era el barco más grande y lujoso jamás construido, símbolo de la ingeniería y el lujo de su época.

¿Qué muestra la nueva reconstrucción 3D del Titanic en el Atlántico?

Gracias a una técnica innovadora de escaneo digital submarino, se ha logrado, por primera vez, una reconstrucción completa en 3D del Titanic. A diferencia de las imágenes convencionales, esta tecnología ofrece un nivel de detalle sin precedentes sobre el estado actual del barco, que se encuentra sumergido a 3.800 metros en el fondo del océano Atlántico.

Desde su descubrimiento en 1985, se asumió que el Titanic se hundió en una sola pieza. No obstante, los escaneos han revelado que el barco se partió en dos: la proa, que aún es reconocible y una popa que ha quedado irreconocible, deformada por el impacto al tocar el lecho marino.