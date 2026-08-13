Las autoridades migratorias mantienen controles estrictos sobre la documentación de viaje en los principales aeropuertos del país.

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Las personas que tengan previsto salir de Colombia o ingresar al país desde el extranjero deberán verificar con anticipación el estado de su pasaporte.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas continúan aplicando controles sobre la vigencia de este documento, una condición indispensable para autorizar la mayoría de los viajes internacionales desde ciudades como Medellín, Antioquia, Cali y Bogotá.

Aunque existen acuerdos regionales que permiten a los colombianos ingresar a determinados países utilizando únicamente la cédula de ciudadanía, la realidad es que para la mayoría de destinos internacionales sigue siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

En caso de que el documento esté vencido, el viajero podría enfrentar restricciones que van desde la negativa de embarque hasta inconvenientes durante los controles migratorios.

¿Qué pasa si una persona intenta viajar con el pasaporte vencido en Colombia?

En Colombia, los controles migratorios exigen que los viajeros cuenten con documentación válida al momento de ingresar o salir del territorio nacional. Esto aplica especialmente para ciudadanos extranjeros, quienes deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje reconocido por las autoridades.

Asimismo, las compañías aéreas realizan verificaciones previas antes de permitir el abordaje de un vuelo internacional. Si detectan que el pasaporte está vencido o no cumple con los requisitos exigidos por el país de destino, pueden impedir que el pasajero continúe con su viaje.

Por esta razón, quienes tengan vuelos programados desde Medellín, Antioquia, Cali y Bogotá o cualquier otra ciudad del país deben revisar la fecha de vencimiento de su documento con suficiente anticipación.

Estas importantes ciudades impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte. ChatGPT - creada con IA

¿Los colombianos pueden viajar sin pasaporte a otros países?

Sí, pero únicamente a ciertos destinos que hacen parte de acuerdos regionales. Los ciudadanos colombianos pueden ingresar a algunos países de la Comunidad Andina utilizando la cédula de ciudadanía, sin necesidad de presentar pasaporte.

Sin embargo, esta excepción no aplica para la mayoría de los viajes internacionales. En destinos de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y gran parte de América Latina, el pasaporte vigente sigue siendo un requisito obligatorio para ingresar legalmente al territorio.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar las exigencias migratorias específicas de cada país antes de comprar los tiquetes o iniciar el viaje.

¿Por qué las aerolíneas pueden negar el embarque por un pasaporte vencido?

Las aerolíneas tienen la obligación de comprobar que los pasajeros cumplen con los requisitos migratorios exigidos por el país al que viajan. Si permiten abordar a una persona que no cuenta con la documentación adecuada, pueden enfrentarse a sanciones económicas y administrativas.

Por esa razón, el control documental suele realizarse incluso antes de pasar por Migración Colombia. En muchos casos, la revisión del pasaporte ocurre durante el proceso de check-in o al momento de entregar el equipaje.

Si el documento está vencido, presenta daños o no cumple con los requisitos mínimos de vigencia exigidos por el destino, el embarque puede ser rechazado inmediatamente.

¿Qué documentos revisan las autoridades antes de autorizar un viaje internacional?

Antes de aprobar la salida o el ingreso de un viajero, las autoridades migratorias y las aerolíneas suelen verificar varios requisitos.

Entre los principales controles se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado .

Documento de identidad válido cuando exista un acuerdo internacional que lo permita.

Coincidencia exacta entre los datos del pasaje y los documentos presentados.

Visas o permisos migratorios exigidos por el país de destino.

Documentación adicional solicitada por determinadas naciones.

Formularios de ingreso o requisitos sanitarios cuando correspondan.

¿Cómo evitar problemas migratorios antes de viajar desde Medellín, Antioquia, Cali y Bogotá?

La principal recomendación es revisar la vigencia del pasaporte varios meses antes del viaje. Algunos países no solo exigen que el documento esté vigente, sino que también tenga una validez mínima restante de tres o seis meses desde la fecha de ingreso.

También es importante confirmar si el destino exige visa, permisos especiales o documentación complementaria. Realizar estas verificaciones con anticipación puede evitar contratiempos en los aeropuertos y garantizar que el viaje se desarrolle sin inconvenientes.