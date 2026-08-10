Un colombiano expulsado de Polonia por realizar un saludo nazi en Auschwitz: no podrá viajar a Europa por 5 años

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Un ciudadano colombiano fue expulsado de Polonia y recibió una prohibición de ingreso al espacio Schengen durante cinco años después de realizar un saludo nazi en el antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau , uno de los principales símbolos del Holocausto.

Según reportó Pulzo, el hecho ocurrió a mediados de julio, cuando personal de seguridad del museo sorprendió al hombre, de 34 años, realizando el gesto mientras posaba para una fotografía dentro del complejo histórico.

Tras el incidente, los responsables del lugar alertaron a la Policía polaca, que inició un procedimiento en su contra por presunta promoción pública del nazismo y por faltar al respeto a la memoria de las víctimas del Holocausto.

¿Qué sanción recibió el colombiano expulsado de Polonia?

De acuerdo con la información difundida, las autoridades incautaron el teléfono móvil con el que se tomaron las imágenes y el ciudadano aceptó pagar una multa de 2.000 zlotys, equivalentes a unos 460 euros.

Posteriormente, fue entregado a la Guardia Fronteriza para hacer efectiva su expulsión del país.

Además, recibió una prohibición para ingresar no solo a Polonia, sino también a todos los países que integran el espacio Schengen durante un período de cinco años.

¿Por qué el saludo nazi es un delito en algunos países europeos?

En varios países de Europa, la exhibición de símbolos o gestos vinculados al nazismo puede constituir un delito debido a su relación con los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Auschwitz-Birkenau es uno de los principales lugares de memoria del Holocausto. Allí fueron asesinadas alrededor de 1,1 millones de personas , en su mayoría judíos, durante el régimen nazi.

Por ese motivo, acciones como la realizada por el ciudadano colombiano no son consideradas una simple broma y pueden derivar en consecuencias penales, económicas y migratorias.