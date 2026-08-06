Lavarse los pies con sal y aceite: para que sirve y por qué lo recomiendan

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Después de largas jornadas de trabajo o de permanecer varias horas de pie, muchas personas recurren a remedios caseros para relajar los pies y mejorar el estado de la piel. Uno de los métodos que ganó popularidad consiste en utilizar sal y aceite de oliva durante la limpieza diaria.

Esta práctica combina las propiedades exfoliantes de la sal con el efecto hidratante del aceite, lo que puede contribuir a reducir la sequedad y proporcionar una sensación de descanso.

¿Para qué sirve lavarse los pies con sal y aceite?

Según especialistas en cuidado personal, la mezcla de sal y aceite de oliva puede ofrecer distintos beneficios para la piel de los pies, especialmente cuando se utiliza como complemento de la rutina de higiene.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Ayudar a eliminar células muertas.

Hidratar la piel seca y agrietada.

Aportar suavidad.

Disminuir la sensación de cansancio.

Favorecer la relajación después de una jornada intensa.

Además, el masaje durante la aplicación puede estimular la circulación y generar una sensación de bienestar.

Lavarse los pies con sal y aceite: para que sirve y por qué lo recomiendan

Cómo utilizar sal y aceite para el cuidado de los pies

Para poner en práctica este método casero, se recomienda m ezclar una pequeña cantidad de sal con aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea.

Luego, se deben seguir estos pasos:

Aplicar la mezcla sobre los pies limpios. Masajear suavemente durante algunos minutos. Enjuagar con agua tibia. Secar bien la piel y aplicar crema hidratante si es necesario.

Qué tener en cuenta antes de probar este remedio casero

Aunque este truco puede ayudar a hidratar la piel y aliviar el cansancio, no reemplaza tratamientos médicos ni dermatológicos.

Las personas con heridas, irritaciones, problemas circulatorios o afecciones en la piel deberían consultar con un profesional antes de incorporar este tipo de prácticas a su rutina diaria.