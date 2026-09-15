Rociar vinagre sobre las rejillas del horno: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Una práctica casera para limpiar y conservar la escoba por más tiempo consiste en dejar sus cerdas en remojo durante varias horas. Para hacerlo solo se necesitan algunos productos habituales del hogar, por lo que puede ser una opción sencilla y económica antes de reemplazar el utensilio.

El método propone llenar un balde con agua caliente, sal y vinagre blanco y colocar únicamente la parte de las cerdas dentro de la preparación durante la noche. El remojo facilita el desprendimiento de residuos y suciedad acumulada entre las fibras, ayudando a dejarlas más limpias para su próximo uso.

¿Por qué funciona el truco de la sal en la escoba?

La sal actúa como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarla con agua caliente y vinagre, ayuda a que las cerdas recuperen firmeza y evita que permanezcan demasiado abiertas o deformadas con el paso del tiempo.

Para aplicar este método casero se necesitan pocos elementos y cantidades específicas:

Un balde con agua bien caliente.

Una taza de vinagre blanco.

Media taza de sal.

La escoba que se quiera tratar.

¿Cómo se aplica el método y qué resultados deja?

El procedimiento es sencillo: hay que llenar un balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, incorporar el vinagre y después la sal. Luego, se debe dejar la escoba en remojo durante al menos 30 minutos, aunque mantenerla durante toda la noche puede potenciar el efecto.

Al retirarla, conviene sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua. El resultado es una escoba con las cerdas más firmes y una mayor vida útil, lista para seguir utilizándose sin perder efectividad.