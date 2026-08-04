Pocos lo saben | Por qué recomiendan llevar una hoja de laurel en la funda del celular y para qué sirve

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En los últimos meses, miles de usuarios comenzaron a compartir en redes sociales un curioso hábito, guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular . Aunque para muchos se trata de una simple tradición, quienes practican este ritual aseguran que funciona como un amuleto capaz de atraer oportunidades y mantener presentes las metas personales y profesionales.

La tendencia ganó popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde numerosas personas explican que el teléfono móvil, al ser uno de los objetos más utilizados del día a día, se convierte en el lugar ideal para conservar este símbolo de prosperidad y buenos deseos.

¿Por qué recomiendan llevar una hoja de laurel en la funda del celular?

El significado del laurel se remonta a la Antigua Grecia y Roma, donde sus ramas eran utilizadas para coronar a poetas, atletas y guerreros victoriosos. Con el paso del tiempo, esta planta pasó a representar el éxito, la protección y el reconocimiento en distintas culturas.

Por ese motivo, muchas personas optan por colocar una hoja seca dentro de la funda del celular como una forma de recordar sus objetivos y reforzar sus intenciones diarias. Algunos incluso escriben deseos, fechas importantes o metas concretas sobre la hoja antes de guardarla.

La lógica detrás de esta práctica es sencilla, el celular acompaña a las personas durante gran parte del día y concentra actividades laborales, vínculos personales y nuevas oportunidades, por lo que el laurel funciona como un recordatorio permanente de aquello que se quiere alcanzar.

¿Qué dice la ciencia sobre este ritual?

Hasta el momento, no existe evidencia científica que demuestre que llevar una hoja de laurel en la funda del celular atraiga dinero, suerte o éxito.

Pocos lo saben | Por qué recomiendan llevar una hoja de laurel en la funda del celular y para qué sirve Imagen creada con IA

Sin embargo, especialistas en psicología sostienen que los rituales personales pueden ayudar a mejorar la motivación, reducir la ansiedad y mantener el foco en determinados objetivos. En este sentido, el valor del laurel no estaría en un supuesto efecto mágico, sino en el significado que cada persona le atribuye.

Más allá del simbolismo: los usos del laurel

Además de su carga cultural, el laurel es una planta ampliamente utilizada en la cocina y en algunos tratamientos tradicionales debido a sus propiedades antioxidantes y a los aceites esenciales presentes en sus hojas.

Quienes decidan incorporar este ritual suelen recomendar utilizar hojas secas y reemplazarlas cuando pierdan color o se deterioren. Algunas personas prefieren llevar una sola hoja, mientras que otras agregan varias o escriben mensajes especiales sobre ellas.

En cualquier caso, se trata de una costumbre simbólica que, para muchos, funciona como una manera de mantener presentes sus metas y reforzar hábitos cotidianos orientados al crecimiento personal.