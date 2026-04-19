Un megapuerto marítimo de aguas profundas se erige en la costa central de Perú, constituyendo un proyecto estratégico que redefine las rutas del comercio internacional en América Latina. Este desarrollo busca fortalecer la conexión logística entre Sudamérica y Asia. La obra se localiza a aproximadamente 80 kilómetros al norte de Lima y forma parte de una estrategia a largo plazo destinada a modernizar la infraestructura portuaria de la región. Aunque su planificación se inició hace varios años, el comienzo de sus operaciones representa un hito significativo para el sistema logístico del Pacífico sudamericano. El complejo ha sido diseñado para recibir buques de gran porte y operar con altos niveles de automatización, con el propósito de disminuir los tiempos de tránsito, los costos operativos y la dependencia de otros puertos en la región. La infraestructura portuaria se compone de cuatro muelles: dos de uso multipropósito, destinados a carga a granel, carga rodante y proyectos industriales y otros dos que están especializados en contenedores. Estos últimos cuentan con 860 metros de línea de atraque y operan a través de sistemas altamente automatizados. El Puerto de Chancay contempla una inversión inicial aportada por capitales chinos que asciende a aproximadamente 1.300 millones de dólares, según datos oficiales del proyecto. La terminal comenzó sus operaciones en 2025 y actualmente gestiona un flujo regular de buques comerciales. En su primera etapa, el megapuerto tiene la capacidad de gestionar aproximadamente un millón de TEU anualmente. El plan de expansión contempla alcanzar 1,5 millones de TEU en una fase futura, a través de la incorporación de nuevas grúas automatizadas y mejoras operativas. Desde una perspectiva tecnológica y ambiental, el complejo fue diseñado bajo un enfoque predominantemente eléctrico, integrando equipos automatizados, vehículos autónomos y una red interna de comunicaciones avanzadas. Asimismo, cuenta con un túnel logístico subterráneo que vincula las zonas de acceso con el área operativa, facilitando un control más eficiente de la carga mediante sistemas de inspección no intrusiva que se ampliarán progresivamente.