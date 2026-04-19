A lo largo del tiempo, una frase atribuida a Thomas Edison logró atravesar generaciones. La idea de que el fracaso no existe, sino que es parte del aprendizaje, se convirtió en uno de los pilares del pensamiento moderno sobre el éxito. Aunque la formulación exacta pudo haber variado con los años, el mensaje central se mantuvo intacto. La noción de encontrar miles de caminos que no funcionan resume una forma particular de entender el progreso. Detrás de esa frase hay algo más que motivación. Se trata de una mirada práctica sobre el error, donde cada intento fallido suma información valiosa para avanzar. La frase atribuida a Thomas Edison pone el foco en un concepto clave: equivocarse también es avanzar. En lugar de ver los errores como fracasos, el inventor los interpretaba como resultados necesarios. En su trabajo, especialmente en desarrollos tecnológicos complejos, los intentos fallidos eran parte del proceso cotidiano. Cada prueba descartada permitía acercarse un poco más a la solución final. Este enfoque no era teórico. Edison lo aplicó en distintos proyectos, desde sistemas eléctricos hasta baterías. Su método consistía en probar, fallar y volver a intentar, acumulando conocimiento en cada paso. Por eso, más allá de la cifra concreta, la frase refleja una lógica clara. El éxito no aparece de forma inmediata, sino como consecuencia de múltiples intentos previos. La referencia a las “10.000 maneras que no funcionan” debe entenderse en sentido amplio. No se trata de un número exacto, sino de una forma de dimensionar el esfuerzo detrás de un logro. Este concepto tiene un impacto directo en cómo se interpretan los procesos de innovación. Aceptar el error como parte del camino permite sostener proyectos a largo plazo, incluso cuando los resultados no llegan rápido. Además, la frase plantea una idea fundamental: cada resultado negativo aporta información útil. Saber qué no funciona reduce las posibilidades y acerca la respuesta correcta. Este pensamiento sigue vigente en distintos ámbitos. Desde la ciencia hasta los emprendimientos, la lógica de ensayo y error continúa siendo una herramienta clave para avanzar.