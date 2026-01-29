Millones de personas estarán pendientes de una franja muy precisa del planeta para verlo en su máxima expresión (Fuente: archivo).

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 la Luna cubrirá por completo el Sol y proyectará su sombra sobre una estrecha franja de la Tierra, dando lugar al eclipse solar total más relevante para Europa desde 1999.

Aunque en Colombia no se verá ni siquiera de forma parcial, el evento concentrará la atención mundial porque atravesará territorios densamente poblados y ofrecerá una totalidad de hasta 2 minutos y 18 segundos, una duración destacada dentro de este tipo de fenómenos.

¿Qué es un eclipse solar total y por qué es un evento tan raro?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de manera perfecta entre la Tierra y el Sol y oculta por completo el disco solar. En ese breve lapso, el día se vuelve crepuscular, bajan las temperaturas y aparece la corona solar, una estructura de plasma que normalmente es invisible .

Lo que hace que estos eclipses sean tan poco frecuentes es la geometría del sistema Tierra-Luna-Sol. La franja de totalidad —el corredor exacto por donde pasa la sombra lunar— suele medir apenas entre 100 y 200 kilómetros de ancho, aunque puede extenderse miles de kilómetros de largo. Estar por fuera de ese corredor significa ver solo un eclipse parcial.

Llega el eclipse solar total más largo desde 1999.

¿Cuándo será el eclipse solar total de 2026 y cuánto durará?

El fenómeno está confirmado para el 12 de agosto de 2026. Todas sus fases —desde el primer “mordisco” de la Luna sobre el Sol hasta la salida final— se desarrollarán durante varias horas, pero el momento más buscado, la totalidad, será breve y espectacular.

En el punto de mayor alineación, el Sol quedará totalmente cubierto por casi dos minutos y veinte segundos, un tiempo suficiente para apreciar a simple vista la corona solar y los cambios abruptos en la iluminación del cielo.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total y qué países estarán en la franja de totalidad?

La sombra de la Luna cruzará una ruta poco común que inicia en latitudes extremas y termina en el sur de Europa. La trayectoria pasará por:

Regiones del Ártico ruso

Groenlandia

Islandia

Océano Atlántico

España, donde tocará tierra firme en su tramo final

¿El eclipse solar total de 2026 se verá en Colombia?

No. En Colombia el eclipse no será visible, ni siquiera de forma parcial. La geometría del evento hará que la sombra lunar se mantenga completamente sobre el hemisferio norte, lejos de la línea ecuatorial.

Sin embargo, el interés en el país será alto porque se trata de uno de los eclipses solares totales más importantes de la década.

¿Por qué este eclipse es considerado el más importante desde 1999?

El de 2026 será el primer eclipse solar total visible desde Europa continental desde 1999, un dato que lo convierte en un fenómeno astronómico de referencia. Además, su paso por zonas urbanas y países con infraestructura científica permitirá una cobertura y un registro sin precedentes.

A diferencia de otros eclipses que cruzan océanos o regiones despobladas, este pasará por territorios donde millones de personas podrán vivir la totalidad en directo, algo que no ocurre con frecuencia.