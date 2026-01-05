Un raro fenómeno astronómico está a punto de cambiar el cielo y captar la atención global. (Fuente: Archivo)

La cuenta regresiva ha comenzado: el 2 de agosto de 2027, el cielo se convertirá en el escenario de un eclipse solar total que se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del siglo XXI. Durante varios minutos, la luz del día se desvanecerá en diversas regiones del planeta.

Según la NASA, este eclipse alcanzará una duración excepcional de 6 minutos y 22 segundos en su punto máximo, un registro que solo ha sido superado por el eclipse de 1991. Por esta razón, tanto científicos como aficionados lo consideran un evento singular en muchas generaciones.

Aunque faltan casi dos años, en varios países ya se están organizando viajes, observaciones guiadas y experiencias turísticas especiales para disfrutar del denominado “eclipse más largo del siglo”, que no volverá a repetirse con características similares en al menos 100 años.

Con la proximidad de esta fecha, muchas personas comienzan a indagar dónde se verá mejor el eclipse solar total de 2027 y qué recomendaciones deben seguir para observarlo de manera segura, evitando daños a su visión.

Descubre por qué el eclipse solar de este siglo es único

De acuerdo con los especialistas de la NASA, la combinación de varios factores astronómicos hará que el eclipse solar total de 2027 tenga una duración muy superior a la mayoría de eclipses. La agencia destaca la precisión de los modelos que permiten prever este tipo de eventos con siglos de anticipación.

La NASA subraya que este fenómeno será visible desde regiones de África, Europa, Oriente Medio y Asia, con su punto máximo en Luxor (Egipto), donde la oscuridad total durará aproximadamente 6 minutos y 22 segundos.

Otro elemento clave es la trayectoria de la sombra, que cruzará zonas cercanas al Ecuador terrestre. Esta disposición geométrica contribuye a prolongar la fase de totalidad, algo que no ocurre en la mayoría de los eclipses.

La Tierra se encontrará cerca de su punto más alejado del Sol, mientras que la Luna estará más próxima a nuestro planeta. Esto hará que el disco lunar se vea ligeramente más grande que el solar desde la perspectiva terrestre y, en consecuencia, la franja de oscuridad se mantenga por más tiempo.

La cuenta regresiva para el eclipse solar total de 2027 ya comenzó: ¡un evento único! (foto: archivo).

¿Dónde se podrá ver el eclipse del 2027 y qué zonas tendrán la mejor visibilidad?

Aunque su fase total no incluirá a Colombia, sí podrá observarse de manera parcial en gran parte del planeta.

Las zonas con visibilidad destacada incluyen:

Norte de África

Medio Oriente

Zonas costeras del mar Rojo

Regiones del Mediterráneo oriental

Amplias áreas del océano Índico

Para los aficionados colombianos, los observatorios del país recomiendan seguir la transmisión oficial de la NASA, que mostrará el recorrido completo de la sombra lunar.

¿Qué eclipses se verán en 2026 y desde qué países podrán observarse?

Antes del gran eclipse de 2027, la NASA anticipa dos eventos clave en 2026:

Eclipse anular – 17 de febrero de 2026

Será visible sobre:

Antártida

Parte de África

Varios países de Sudamérica

Extensas zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico

Este fenómeno permitirá apreciar el característico “anillo de fuego”, donde la Luna no cubre completamente al Sol.

Eclipse total – 12 de agosto de 2026

Pasará sobre:

Groenlandia

Islandia

España

Rusia

Un pequeño sector de Portugal

Las agencias espaciales destacan que esta observación será una de las más limpias del año debido a la posición orbital casi perfecta entre los astros.

¿Por qué la NASA advierte que estos eclipses serán cada vez más raros en el futuro?

Según la NASA, la Luna se aleja de la Tierra 3,8 centímetros por año. Cuando esa distancia supere ciertos rangos orbitales, el satélite natural se verá demasiado pequeño en el cielo como para cubrir totalmente el Sol.

Esto significa que los eclipses totales serán cada vez menos frecuentes, reforzando la importancia científica y cultural de los eventos programados para 2026 y 2027.