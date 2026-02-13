Durante unos segundos, la humanidad entera quedó fuera de escena. Una imagen captada desde el espacio profundo durante la misión Artemis I mostró cómo la Tierra desaparecía detrás del borde iluminado de la Luna, ocultando simbólicamente a los más de ocho mil millones de personas que habitan el planeta. La fotografía, tomada por la nave Orion, resume el propósito central del programa Artemis: observar nuestro mundo desde la distancia para preparar una nueva era de exploración humana más allá de la órbita terrestre. La instantánea fue registrada el 21 de noviembre de 2022, durante el sexto día de la misión, mediante una cámara externa instalada en la cápsula. Desde la perspectiva de la nave, el planeta se desliza lentamente detrás del horizonte lunar hasta desaparecer por completo. Más que una imagen impactante, se convirtió en un símbolo del alcance técnico y narrativo de la misión, concebida como banco de pruebas para futuras expediciones tripuladas. En el momento de la captura, la nave ejecutaba uno de los movimientos más delicados del vuelo: un sobrevuelo propulsado que la acercó a unos 130 kilómetros de la superficie lunar. Esta maniobra permitió que Orión ingresara en una órbita retrógrada distante alrededor del satélite, una trayectoria exigente que se sitúa a unos 92.000 kilómetros más allá de la Luna y se recorre en sentido contrario a su movimiento natural. El recorrido sirvió para evaluar navegación precisa, comunicaciones y estabilidad en el entorno lunar, aspectos esenciales para misiones tripuladas. El 28 de noviembre de 2022, la nave alcanzó su punto más alejado de la Tierra, superando los 400.000 kilómetros de distancia. Con ello, Orión superó el récord establecido por Apollo 13, hasta entonces la misión diseñada para humanos que más lejos había viajado. Este hito permitió evaluar el comportamiento de los sistemas de la nave en condiciones extremas de radiación, temperatura y aislamiento. Los datos obtenidos son fundamentales para garantizar la seguridad de futuras tripulaciones. Cada etapa del recorrido formó parte de una hoja de ruta más ambiciosa: el regreso sostenible de la humanidad a la Luna. Tras el éxito técnico de Artemis I, la siguiente fase del programa será Artemis II, la primera misión tripulada del plan lunar. Inicialmente prevista para este mes, la misión fue reprogramada para marzo tras detectarse una fuga de hidrógeno durante un ensayo completo de abastecimiento realizado en el Centro Espacial Kennedy. La prueba, diseñada para simular la secuencia real de lanzamiento, permitió identificar pérdidas en una línea de hidrógeno líquido. Los ingenieros aplicaron pausas operativas y calentamiento de componentes para estabilizar el sistema, pero la fuga aumentó en la fase final de la cuenta regresiva y el procedimiento fue cancelado. También se reportaron ajustes pendientes en válvulas de la cápsula, además de incidentes menores en equipos expuestos a temperaturas criogénicas. Este tipo de ensayos se realiza precisamente para detectar fallas antes del despegue y reducir riesgos operativos. Tras analizar los resultados, la agencia espacial estadounidense decidió reprogramar el lanzamiento dentro de una ventana prevista para marzo. Antes de fijar una fecha exacta, se realizará un nuevo ensayo completo de carga de propelentes. Durante este periodo adicional, los equipos inspeccionarán el sistema de hidrógeno, validarán reparaciones y repetirán pruebas de integración entre el cohete y la nave. La misión llevará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna sin alunizaje, con regreso a la Tierra a gran velocidad. Este vuelo permitirá comprobar el funcionamiento de los sistemas con tripulación a bordo y preparar futuras misiones que sí buscarán descender en la superficie lunar.