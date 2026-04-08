Mantener la casa limpia no solo implica eliminar polvo o desorden. En muchas culturas, también se habla de la importancia de renovar la energía de los espacios para mejorar el bienestar diario. Esta práctica, conocida como limpieza energética, se ha vuelto tendencia en contenidos de salud y estilo de vida. Expertos en bienestar coinciden en que el entorno influye en el estado emocional. Un hogar cargado puede generar sensación de cansancio o tensión. Por eso, combinar limpieza física con hábitos que favorezcan un ambiente armonioso es cada vez más común. La limpieza energética del hogar parte de un principio básico: primero se ordena el interior y luego el exterior. Esto significa que el proceso comienza con usted mismo, regulando emociones y reduciendo el estrés, y continúa con el espacio físico. Uno de los pasos más recomendados es hacer una limpieza profunda y deshacerse de objetos que ya no usa. Luego, se sugiere ventilar cada habitación abriendo puertas y ventanas para permitir la circulación del aire. También es común usar elementos como incienso, hierbas o velas, que según estas prácticas ayudan a eliminar energías estancadas y generar un ambiente más ligero. Para realizar una limpieza energética, no se requieren herramientas complejas. Muchas recomendaciones coinciden en usar elementos naturales como sal, plantas o aromas. Por ejemplo, hierbas como romero, lavanda o salvia suelen emplearse por su efecto purificador dentro de estas tradiciones. También se utilizan prácticas simples como recorrer la casa con humo de incienso o sahumerio, acompañado de una intención clara. La idea es dirigir la atención a cada espacio, especialmente rincones o zonas poco ventiladas. Este tipo de ritual busca liberar tensiones acumuladas por situaciones como discusiones, estrés o cambios recientes. La limpieza energética es una práctica ancestral que se mantiene en distintas culturas. Se basa en la idea de que las emociones, los conflictos o incluso las visitas pueden dejar una carga en los espacios. Con el tiempo, esto puede percibirse como un ambiente pesado o poco agradable. Por eso, se recomienda aplicarla en momentos clave: después de mudanzas, enfermedades, reuniones numerosas o periodos de estrés. Incluso algunos especialistas sugieren hacerlo de forma regular, como una rutina mensual, para mantener el equilibrio del hogar y favorecer la sensación de bienestar.