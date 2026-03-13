Un hecho inusual captó la atención de visitantes y científicos luego de que aparecieran ejemplares del pez remo en una playa de México. Este animal, que habita normalmente en las profundidades del océano, rara vez se deja ver cerca de la superficie, por lo que su presencia causó asombro entre quienes estaban en la costa. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios turistas observando a los enormes peces plateados mientras se movían sobre la arena. El episodio ocurrió en la zona de Cabo San Lucas, donde testigos presenciaron cómo algunas personas intentaban devolver a los animales al mar. El fenómeno reactivó el interés por el llamado “pez del fin del mundo”, un nombre popular que se le atribuye al pez remo debido a antiguas creencias que lo relacionan con la llegada de terremotos o tsunamis. Aunque la ciencia descarta esa conexión, el hallazgo generó inquietud y curiosidad entre los presentes. El avistamiento fue registrado por turistas que se encontraban en la playa cuando notaron algo brillante moviéndose cerca de la orilla. Según relató la testigo Monica Pittenger, quien grabó parte de la escena, el grupo inicialmente no entendía qué estaba viendo. “Vimos algo a lo lejos que brillaba mucho. Cuando nos acercamos parecía algo que nunca habíamos visto, como si no fuera real”, explicó Pittenger al relatar la experiencia. Finalmente, varias personas lograron empujar al animal nuevamente hacia el agua para que pudiera alejarse de la costa. El pez remo es considerado uno de los peces óseos más largos que existen y vive en zonas oceánicas extremadamente profundas. Sus características son impresionantes: Estas características explican por qué su presencia cerca de la superficie es tan poco común y suele generar sorpresa entre pescadores y científicos. A lo largo del tiempo, distintas culturas han asociado la aparición de este animal con eventos catastróficos. En algunos países de Asia se cree que el pez remo emerge cuando ocurren cambios geológicos importantes en el océano. Algunas leyendas japonesas lo consideran un mensajero de terremotos, un mito popularizado después del terremoto y tsunami de Fukushima en 2011. Su aparición ha sido vinculada popularmente con tsunamis, pero los científicos han señalado que no existe evidencia que confirme esa relación. Especialistas explican que los ejemplares que llegan a la costa suelen hacerlo por enfermedad, desorientación o cambios en las corrientes marinas, lo que no tiene relación directa con futuros desastres naturales.