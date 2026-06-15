Licencias para manejar: quiénes no tendrán permiso para renovarla en junio y por qué. (Fuente: IA)

En Colombia, la licencia de conducción se ha convertido en un trámite esencial para millones de ciudadanos que buscan cumplir con las normativas de tránsito. Este proceso, no obstante, no siempre es automático; implica la necesidad de cumplir con variados requisitos técnicos y médicos que determinan si el conductor es apto para manejar.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial han incrementado, tanto en 2025 como en 2026, los controles para asegurar que quienes renuevan sus licencias se encuentren en condiciones físicas y mentales adecuadas. Esta situación implica que algunos conductores podrían verse privados del documento, incluso si este aún está vigente o carece de sanciones previas.

Licencia de conducción: quiénes no podrán renovarla

Un requisito fundamental para la renovación de la licencia es que el solicitante no obtenga un resultado “No apto” en los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz que son obligatorios por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Estos exámenes, llevados a cabo por especialistas acreditados en diversas áreas como medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología, determinan las condiciones mínimas necesarias para conducir de manera segura.

Las licencias de conducir pueden no ser renovadas por un mal resultado en el examen médico. (Fuente: archivo) ChatGPT

De igual importancia, quienes presenten multas pendientes o sanciones activas en el RUNT no podrán llevar a cabo el trámite hasta que regularicen su situación. El sistema procederá a bloquear automáticamente la renovación en caso de existir infracciones de tránsito aún impagas, o si el conductor no ha actualizado su información en la plataforma, abarcando elementos como dirección, categoría y datos biométricos.

Guía para aprobar los exámenes y renovar la licencia de conducción

Para adquirir la nueva licencia en Colombia, es imperativo que el conductor se presente en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) previamente aprobado por el Ministerio de Transporte. En dichas instalaciones, se llevan a cabo pruebas médicas y psicotécnicas que evalúan la idoneidad del solicitante. Los resultados obtenidos son inmediatamente registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), sin la necesidad de realizar trámites adicionales.

Los exámenes poseen validez instantánea y constituyen un requisito indispensable para que la autoridad de tránsito proceda con la emisión de la nueva licencia. Es importante señalar que este proceso debe ser realizado de manera personal, sin posibilidad de delegación o gestión virtual.

Pasos clave para realizar con éxito los exámenes

Someterse a las pruebas de medicina general , optometría, fonoaudiología y psicología.

Esperar la calificación del centro (Apto o No apto).

Con el resultado favorable, acudir al organismo de tránsito para completar la renovación.