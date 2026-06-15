Es un hecho: el Gobierno embargará las licencias de conducir de las personas que no presenten este papel. (Representación creada con IA)

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Existe un requisito que frena la licencia de conducción de miles de colombianos y que muchos solo descubren cuando intentan hacer el trámite: sin un certificado médico vigente cargado en el sistema, la autoridad de tránsito no puede expedir ni renovar el documento. Se trata de una exigencia que está en el Código Nacional de Tránsito desde hace más de dos décadas.

El llamado “papel” es el certificado del examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Quien quiera renovar su licencia debe aprobarlo en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado, y el resultado debe quedar registrado en el RUNT como “Apto”. Si no aparece en el sistema, la solicitud se rechaza.

Qué evalúa el examen de aptitud y dónde se hace

El examen no lo realiza cualquier consultorio. Debe hacerse en un CRC autorizado por el Ministerio de Transporte, que carga el resultado al RUNT mediante el sistema SICOV. El examen de aptitud incluye cuatro valoraciones y define si el conductor está en condiciones de manejar:

Medicina general

Optometría (visión)

Fonoaudiología (audición)

Psicología y coordinación motriz

El certificado tiene una vigencia de seis meses. Si el conductor no completa la renovación dentro de ese plazo, debe repetir las pruebas. Por eso conviene no hacer el examen con demasiada anticipación respecto al trámite final, sobre todo los mayores de 65 años, que enfrentan renovaciones más frecuentes.

El exámen médico debe hacerse en un CRC autorizado por el Ministerio de Transporte. ChatGPT

Cada cuánto se renueva según la edad y qué más frena el sistema

La periodicidad depende de la edad y del tipo de servicio. Además del examen, el RUNT bloquea la renovación si el conductor tiene multas sin pagar o información desactualizada: hay que estar a paz y salvo o tener un acuerdo de pago. Estos son los plazos para servicio particular:

Menores de 60 años : renovación cada 10 años .

Entre 60 y 80 años : cada 5 años .

Mayores de 80 años: cada año.

Para el servicio público (categoría C), el plazo es de 3 años hasta los 60 y anual después. Una novedad distinta, que arranca en 2026, afecta a quienes sacan la licencia por primera vez o la recategorizan: los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) toman los exámenes teórico y práctico, que dejan de estar en manos de las escuelas de conducción. La renovación con examen médico, en cambio, sigue igual para los conductores que ya tienen su pase.

Cómo hacer el trámite sin que se te caiga

Antes de pagar los derechos de expedición, conviene confirmar que el examen quedó bien cargado en el RUNT y que no hay multas activas. El paso a paso:

Verificá en el RUNT que no tengas sanciones pendientes.

Hacé el examen en un CRC autorizado y confirmá que el resultado figure como “Apto”.

Agendá la cita en la Ventanilla Única de Servicios o el organismo de tránsito que te corresponda.

Las tarifas de referencia para 2026 en Bogotá rondan los $128.700 para licencia de automóvil y $222.100 para motocicleta, sin contar el valor del examen médico, que se paga aparte en el CRC y varía según la ciudad.