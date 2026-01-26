El hallazgo del siglo: descubren las pinturas más antiguas y se reescribe la historia de la humanidad (Fuente: EFE).

Durante décadas, Europa fue considerada el punto de partida de la expresión artística prehistórica. Sin embargo, un reciente estudio publicado en la revista Nature cambió ese paradigma al revelar el hallazgo de una obra rupestre mucho más antigua, localizada en el sudeste asiático.

Las pinturas se encontraron en cuevas de piedra caliza en la isla de Sulawesi, en Indonesia, donde investigadores identificaron una silueta de mano en tonos rojizos. Según los análisis científicos, esta manifestación artística tendría una antigüedad cercana a los 68.000 años, lo que la convierte en la pintura rupestre más antigua conocida hasta ahora.

El descubrimiento obliga a replantear el relato dominante sobre cuándo y dónde surgió la creatividad humana. Los expertos sostienen que estas comunidades ya contaban con capacidades cognitivas complejas mucho antes de lo que se creía.

Un método científico que confirmó la antigüedad

Para establecer la edad exacta de la pintura, el equipo analizó restos de uranio presentes en los depósitos minerales que cubrían el dibujo. Este procedimiento permitió determinar que la obra fue realizada hace al menos 67.800 años, superando en unos 15.000 años a la que hasta ahora era considerada la pintura más antigua del mundo, también hallada en Sulawesi.

Plantillas de manos con dedos estrechos halladas en una cueva de Sulawesi, Indonesia (Fuente: EFE / Maxime Aubert / Universidad australiana de Griffith). Fuente: BRIN Ahdi Agus Oktaviana

El diseño consiste en el contorno de una mano humana, creado al soplar pigmento sobre la roca. Los investigadores destacaron que la forma presenta modificaciones deliberadas, con dedos estilizados que recuerdan garras de animales. Según el estudio, “alterar las manos humanas de esta manera pudo tener un significado simbólico”, una hipótesis citada por los autores en The Conversation.

Un golpe al enfoque eurocéntrico de la historia

Este descubrimiento refuerza la idea de que la capacidad artística no surgió exclusivamente en la Europa de la Edad de Hielo. El profesor Adam Brumm, de la Universidad de Griffith, afirmó en declaraciones a la BBC que “los rasgos del comportamiento humano moderno aparecen en Indonesia, lo que hace difícil sostener una visión eurocéntrica del origen del arte”.

Los científicos vinculan estas expresiones con otras evidencias halladas en África, como pigmentos y objetos simbólicos de entre 70.000 y 100.000 años. Además, sostienen que estas poblaciones pudieron haber llegado antes de lo previsto a la región de Sahul, actual Australia y Nueva Guinea.

De acuerdo con los investigadores, quienes realizaron estas pinturas en Sulawesi “probablemente formaron parte de los grupos que cruzaron el mar y se convirtieron en ancestros de los pueblos indígenas australianos”. El equipo espera continuar explorando zonas de Indonesia aún poco estudiadas, donde podrían encontrarse tradiciones culturales incluso más antiguas.