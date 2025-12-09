Hallan una reliquia japonesa de más de 10.000 años en el fondo de un lago que podría reescribir la historia del país.

La exploración subacuática en el lago Biwa, uno de los más extensos de Japón, permitió recuperar una vasija que permaneció oculta durante milenios. Hallada a gran profundidad y en notable estado de conservación, la pieza aporta información inédita sobre la cerámica del período Jōmon temprano.

El equipo de la expedición combinó tecnología de última generación con técnicas arqueológicas tradicionales para mapear el lecho del lago y extraer la vasija sin causar daños. El hallazgo se produjo en una zona conocida por la presencia de ruinas sumergidas, aunque hasta ahora poco explorada en detalle.

Los investigadores destacan que tanto el contexto del descubrimiento como el excepcional estado de conservación de la pieza abren nuevas hipótesis sobre el uso cotidiano y el valor simbólico de la cerámica en las comunidades ribereñas de hace más de 10.000 años.

La vasija, de unos 25 centímetros de altura, fue localizada a 64 metros de profundidad, en posición vertical y sin fracturas visibles. Este detalle resulta importante, ya que su ubicación sugiere una posible deposición intencional o una relación con prácticas ceremoniales.

Los especialistas señalan que las condiciones geológicas de la zona de Tsuzuraozaki favorecieron su preservación, según destacó National Geographic. A ello se sumó el uso de escáneres 3D y vehículos subacuáticos autónomos, que permitieron realizar un trabajo preciso incluso en un entorno de baja visibilidad.

Tecnología que abrió el fondo del lago

El empleo de vehículos autónomos submarinos (AUV) y escáneres subacuáticos especializados en arqueología permitió explorar amplias zonas del fondo del lago y obtener registros comparables a los del buceo humano. Estas tecnologías ampliaron notablemente la escala de investigación posible en el lecho lacustre.

Tras su recuperación, la vasija será sometida a estudios para precisar su composición, uso y datación exacta. En paralelo, museos y centros de investigación trabajan en la creación de un modelo 3D que permitirá su exhibición virtual.

Nuevas preguntas, más expediciones

Junto a la vasija se documentaron otros fragmentos cerámicos de distintos periodos, lo que sugiere ocupaciones prolongadas en la zona. Este conjunto de evidencias obliga a revisar los mapas de asentamiento y las posibles rutas de intercambio del Japón prehistórico.

Los próximos pasos contemplan análisis químicos y estudios comparativos que podrían confirmar vínculos entre estilos cerámicos y prácticas sociales. Mientras tanto, el descubrimiento despierta un notable interés tanto en la comunidad arqueológica como en el público general.