Un nuevo planteamiento sacude la historia antigua: las pirámides de Giza podrían no haber sido obra de los egipcios dinásticos. El investigador Antonio Ambrosio sostiene que estas estructuras responderían a una civilización previa, con capacidades técnicas superiores y un conocimiento avanzado del entorno. La hipótesis, difundida en un estudio reciente, pone en duda la cronología aceptada por la egiptología y abre el debate sobre el verdadero origen de uno de los complejos más enigmáticos del mundo. Según el autor, las características constructivas y la precisión de la Gran Pirámide no encajan con las herramientas ni los métodos atribuidos al periodo de Keops, lo que sugiere un desarrollo tecnológico distinto al reconocido oficialmente. El análisis se centra en la exactitud de la nivelación y en los cortes de bloques de granito, que presentan un nivel de perfección difícil de replicar con instrumentos de cobre. Para Ambrosio, esto apunta a una tecnología avanzada que habría sido heredada por culturas posteriores. Además, el investigador subraya que las pirámides construidas después muestran una calidad inferior, lo que rompe con la idea de evolución progresiva y plantea un posible retroceso en las técnicas arquitectónicas. Otro de los argumentos se basa en las marcas de erosión presentes en la Esfinge, que, según esta teoría, habrían sido provocadas por lluvias intensas en un periodo muy anterior al Egipto dinástico. Este dato situaría el origen del complejo miles de años antes de lo aceptado. A esto se suma la alineación con el cinturón de Orión, interpretada como evidencia de un conocimiento preciso del cielo. La disposición de las estructuras respondería a un diseño vinculado a observaciones astronómicas de hace unos 12.000 años. La comunidad académica mantiene su postura apoyada en registros históricos y hallazgos como inscripciones que vinculan las pirámides con el faraón Keops. Estos elementos siguen siendo la base de la explicación tradicional sobre su construcción. Sin embargo, el estudio insiste en la falta de pruebas directas sobre los métodos utilizados para alcanzar tal nivel de precisión. Mientras tanto, los críticos señalan que no hay evidencia material suficiente que confirme la existencia de una civilización anterior, lo que mantiene el debate abierto.