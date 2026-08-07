En esta noticia Hallan casi intacto el carruaje que perteneció al primer emperador de China

La arqueología sigue avanzando y desenterrando huellas únicas del pasado. En un descubrimiento extraordinario, un equipo de investigadores halló un carruaje de cuatro ruedas que perteneció al primer emperador de China , conservado de forma impecable.

El asombroso hallazgo tuvo lugar en la histórica ciudad de Xi’an, célebre por albergar a los famosos Soldados de Terracota, y se ha convertido en una de las piezas más valiosas recuperadas en las excavaciones recientes.

Según reveló en enero de 2024 el Museo del Mausoleo, el vehículo de madera, enterrado durante más de dos milenios, mide 7,2 metros, tiene una capota que en su día mostraba coloridas pinturas.

El carruaje fue recuperado en excavaciones realizadas en el Mausoleo del emperador Qin Shi Huang, en la histórica ciudad de Xi'an. (Imagen: Museo del Mausoleo)

El jefe de la excavación arqueológica, Jiang Wenxiao, explicó que el hallazgo es probablemente una carroza fúnebre empleada para transportar ataúdes, lo que permitirá a los expertos saber más sobre las prácticas funerarias de la dinastía Qin ( 221-206 a.C.).

Hallan casi intacto el carruaje que perteneció al primer emperador de China

En diálogo con el diario Global Times, el arqueólogo Lu Zhaojun señaló que, además de la estructura del carruaje, se encontraron intactos los herrajes de bronce utilizados para conectar sus partes. Esto sugiere que el terreno excavado no fue detectado por los profanadores de tumbas.

En la misma excavación, en el llamado ‘pozo número 1′, también fueron desenterrados aperos ecuestres y numerosos objetos de cerámica, bronce, jade, oro y plata que revelan la “lujosa tradición” de los enterramientos de la dinastía Qin, agregó Lu.

La búsqueda en este pozo comenzó en 2013 y desde entonces se han recobrado en él más de 200 soldados de terracota, 16 caballos de ese material, escudos y espadas, entre otros valiosos restos.

Con información de EFE