Cambió el 3I/ATLAS: aparece un segundo objeto interestelar y "podría emplearse para la navegación de una nave".

Desde julio, 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los objetos más observados del cielo debido a su comportamiento inusual y su brillo azulado. Las recientes imágenes han revelado una estructura compleja que rodea al cometa en el espacio, lo que ha reavivado los debates sobre su origen y naturaleza.

Mientras los observatorios continúan recopilando datos, el debate público se intensifica: algunos científicos solicitan mediciones precisas de los chorros para establecer su composición y velocidad, mientras que otros advierten que las hipótesis no deben adelantarse sin evidencia. Esta discusión ha situado a 3I/ATLAS en el centro de la atención mediática y científica.

Las fotografías captadas a comienzos de noviembre revelan al menos siete chorros distintos alrededor de 3I/ATLAS. Algunos parecen apuntar en dirección al Sol, lo que llevó al astrónomo de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, a sugerir que podrían ser propulsores usados para la navegación de una nave espacial.

Sin embargo, la interpretación alternativa y más conservadora, es que esos chorros son emisiones de gas y polvo por bolsas de hielo en un núcleo cometario activo.

Los investigadores coinciden en que medidas de velocidad, flujo de masa y composición del material expulsado durante las próximas semanas permitirán distinguir entre un proceso natural y uno artificial. El objeto pasó por el perihelio a fines de octubre y seguirá siendo observado hasta que su actividad decaiga.

¿Qué hay del segundo objeto? Información sobre C/2025 V1

En paralelo, se ha identificado otro cuerpo celeste, denominado C/2025 V1, que ha sido calificado como “casi interestelar” por diversos medios de comunicación. La naturaleza de su órbita y su distancia hacen que la mayoría de los expertos desconozcan cualquier relación física con 3I/ATLAS, dado que la separación orbital mínima impide una conexión sin propulsión no gravitacional sostenida.

La evidencia disponible sugiere que C/2025 V1 probablemente se origina en el cinturón de Oort o podría ser un cometa solar delgado. Su aproximación a la Tierra en noviembre atrajo la atención pública, aunque no proporciona evidencia de un vínculo con 3I/ATLAS.

Futuro de la especulación: claves y riesgos importantes

La comunidad científica llama a la cautela: las hipótesis extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y por ahora las opciones naturales y tecnológicas siguen en la balanza.

Los próximos días son decisivos: medir la velocidad de salida y la composición de los chorros será crucial para clarificar la naturaleza de 3I/ATLAS. Grupos profesionales y aficionados intensifican las observaciones en radio y óptico.