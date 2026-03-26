Desde la llegada de la pandemia, la manera de mantener la limpieza en el hogar ha sufrido un cambio significativo. En la actualidad, un número creciente de personas elige fórmulas naturales y económicas para garantizar que sus espacios permanezcan libres de virus, hongos y bacterias, evitando así gastos innecesarios y el uso de productos agresivos. Una de las combinaciones más valoradas es la mezcla de vinagre de manzana y agua oxigenada. Estos dos componentes, que se hallan en la mayoría de los hogares, ofrecen un poder de limpieza similar al de los desinfectantes comerciales, pero sin el intenso olor ni los químicos irritantes. Se obtiene a partir de manzanas fermentadas y se utiliza desde hace décadas en tareas de limpieza doméstica. El vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas gracias a su ácido acético, que actúa como un agente natural contra la suciedad y los gérmenes. El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, funciona como un potente desinfectante y oxidante. Juntos, ambos líquidos crean una solución que puede eliminar bacterias como Salmonella o E. coli presentes en superficies de cocina, baño o zonas de contacto frecuente. Para llevar a cabo de manera adecuada esta fórmula, es aconsejable preparar dos botellas con atomizador distintas: Es fundamental no mezclar ambos líquidos en una sola botella. La reacción química que se produce entre ellos disminuye su eficacia. Aplicarlos de manera separada y en el orden adecuado garantiza un resultado efectivo y duradero. A pesar de ser segura para la mayoría de las superficies, no debe aplicarse sobre mármol. Su acidez puede dañar los materiales porosos. Por el contrario, es ideal para limpiar superficies de granito, cuarzo, cerámica o acero inoxidable. Este desinfectante casero es no tóxico, no genera olores fuertes y puede ser empleado sin riesgo en residencias con niños o mascotas. Además, devuelve el brillo natural a las superficies, lo que lo hace una opción óptima para quienes buscan una limpieza profunda y sustentable al mismo tiempo.