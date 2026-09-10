Un truco casero con sal puede ayudar a controlar la humedad acumulada en el tacho de basura.

El tacho de basura es uno de los lugares de la casa donde pueden acumularse rápidamente restos de comida, líquidos y otros residuos que generan humedad y malos olores. Aunque retirar la bolsa con frecuencia y lavar el recipiente son las principales medidas de higiene, existen algunos trucos caseros que pueden ayudar a mantenerlo en mejores condiciones.

Uno de ellos consiste en colocar una pequeña cantidad de sal en el fondo del tacho, debajo de la bolsa, y dejarla allí durante un día. El objetivo es aprovechar la capacidad de la sal para absorber parte de la humedad que puede quedar acumulada en el recipiente y contribuir así a reducir los olores desagradables.

¿Para qué sirve poner sal en el tacho de basura?

La sal puede actuar como un recurso sencillo para ayudar a controlar la humedad dentro del tacho. Al colocarla directamente en el fondo, puede absorber parte del líquido que se desprende de los residuos o que queda en el recipiente.

La presencia de humedad favorece la aparición de malos olores, especialmente cuando hay restos orgánicos. Por eso, mantener el interior del tacho lo más seco posible puede contribuir a que el ambiente resulte más limpio y tenga menos olor.

La sal se coloca en el fondo del recipiente, debajo de la bolsa, para aprovechar su capacidad de absorber humedad.

Cómo colocar sal debajo de la bolsa de basura

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales. Antes de colocar una bolsa nueva, se debe espolvorear una pequeña cantidad de sal en el fondo del tacho y luego introducir la bolsa como de costumbre.

La sal quedará debajo de la bolsa y podrá entrar en contacto con la humedad que eventualmente se acumule en esa zona. Después de aproximadamente un día, se puede retirar la bolsa y limpiar el recipiente antes de volver a colocar otra.

No es necesario utilizar grandes cantidades: el objetivo es aprovechar una cantidad moderada para ayudar a controlar la humedad.

Qué otros cuidados ayudan a evitar los malos olores

Aunque este truco puede complementar la limpieza, no reemplaza el lavado periódico del tacho ni el retiro frecuente de los residuos. Los restos de comida y los líquidos acumulados son una de las principales fuentes de olores desagradables.

La limpieza frecuente del tacho continúa siendo fundamental para evitar residuos y malos olores. ChatGPT - creada con IA

Para mantener el recipiente en mejores condiciones, también es conveniente limpiar y secar el interior cada vez que sea necesario, utilizar bolsas adecuadas y evitar que los residuos líquidos permanezcan durante mucho tiempo en el fondo.

Además, si se produce un derrame dentro de la bolsa, lo recomendable es retirarla y limpiar el recipiente para evitar que la humedad y los residuos permanezcan acumulados.

Por qué la sal puede ayudar a mantener el tacho más seco

La sal es un material higroscópico, es decir, tiene capacidad para atraer y retener humedad del entorno. Este comportamiento explica por qué puede utilizarse como un recurso casero para ayudar a mantener más seco el fondo del recipiente.

Su efecto sobre los olores es principalmente indirecto: al contribuir a controlar la humedad, puede ayudar a disminuir una de las condiciones que favorecen los malos olores. Sin embargo, no elimina por sí sola las bacterias ni sustituye una correcta higiene del tacho.