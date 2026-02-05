El Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut suscribieron el 17 de diciembre un Memorando de Entendimiento que tiene como objetivo fortalecer la enseñanza del idioma alemán en las instituciones oficiales del país a partir del año 2026. Este acuerdo tiene como finalidad establecer un programa conjunto que permita a los estudiantes de establecimientos educativos públicos aprender alemán conforme a estándares internacionales. Esta iniciativa es parte de una estrategia de internacionalización de la educación que busca ampliar las competencias lingüísticas de niños, niñas y jóvenes en diversas regiones del país. El Ministerio de Educación será responsable de acompañar a las Secretarías de Educación en la implementación del programa. También garantizará el seguimiento en los territorios y promoverá la adopción progresiva del alemán en los planes de estudio de los colegios públicos. El Memorando de Entendimiento establece funciones específicas para cada entidad participante. La Embajada de Alemania facilitará el diálogo diplomático y la cooperación educativa entre ambos países. El Goethe-Institut, reconocido mundialmente por la enseñanza del idioma alemán, aportará su experiencia en formación docente y desarrollo curricular. Uno de los puntos destacados del acuerdo es la capacitación gratuita para docentes del sector oficial. Los profesores podrán acceder a procesos de formación especializada en alemán, fortaleciendo así las capacidades pedagógicas dentro de las instituciones educativas. El programa también contempla el intercambio cultural, conectando a estudiantes y docentes colombianos con la cultura y tradiciones alemanas. La inclusión del idioma alemán ampliará las capacidades lingüísticas de los estudiantes más allá del inglés. Según las autoridades educativas, esta medida permitirá a los jóvenes acceder a becas, programas de intercambio y oportunidades académicas en el extranjero. También mejorará sus posibilidades de inserción laboral en sectores que demandan competencias lingüísticas adicionales. Aunque el acuerdo ya ha sido formalizado, aún no se ha establecido la fecha precisa en la que iniciará la enseñanza del alemán como asignatura oficial. El Ministerio ha señalado que el proceso será gradual y estará condicionado por las circunstancias de cada región, la disponibilidad de docentes calificados y la adaptación de los planes de estudio. Para asegurar una adecuada implementación, se constituirá una Unidad de Coordinación compuesta por representantes del Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut. Este equipo se reunirá de manera periódica para evaluar los avances, atender inquietudes y definir los ajustes necesarios. La meta es que para el año 2026, el alemán forme parte de la oferta educativa en un número considerable de colegios públicos en Colombia.