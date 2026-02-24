Luego de más de 24 horas de intermitencias y suspensión en sus canales digitales y físicos, Bancolombia informó que logró estabilizar completamente su operación en Colombia. Desde primeras horas de la mañana, la entidad aseguró que la app, la sucursal virtual, los cajeros automáticos y las oficinas físicas ya están funcionando con normalidad. La contingencia, que se extendió durante el fin de semana y parte del lunes, generó múltiples reportes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde usuarios manifestaron dificultades para realizar transferencias, pagos, retiros y consultas de saldo. El banco reconoció afectaciones tanto para clientes personas como para empresas. De acuerdo con el comunicado oficial, la situación se originó tras un mantenimiento tecnológico programado que hacía parte del proceso de modernización de sus sistemas. Durante la implementación, se presentó un inconveniente técnico en uno de los componentes administrados por un proveedor externo, lo que obligó a suspender el proceso antes de finalizarlo. Posteriormente, el banco detalló que se identificaron fallas en algunos componentes tecnológicos que soportan la operación digital, lo que generó la caída parcial y luego total de varios servicios. Desde ese momento, equipos técnicos trabajaron de forma continua para estabilizar la plataforma. La entidad reconoció que la interrupción superó el tiempo previsto inicialmente y que el impacto fue mayor al estimado. Sí. Según el pronunciamiento más reciente, todos los canales ya están habilitados: El banco indicó que durante la noche realizó ajustes adicionales y pruebas técnicas que permitieron restablecer la operación de forma progresiva hasta alcanzar la normalidad total. Uno de los puntos que más inquietaba a los clientes era si habría algún tipo de reparación por cobros, intereses o transacciones fallidas durante la contingencia. La entidad confirmó que aplicará una compensación automática bajo el lema “La confianza se devuelve”. Esto significa que los usuarios que hayan tenido afectaciones económicas no tendrán que radicar solicitudes formales para recibir devoluciones relacionadas con cobros injustificados derivados de la falla. El banco explicó que revisará caso por caso y, si corresponde, hará la devolución directamente en los productos financieros afectados. La Superintendencia Financiera de Colombia inició seguimiento desde el momento en que se detectaron las fallas. Según se conoció, el ente de control sostuvo mesas técnicas con la entidad para evaluar las causas del incidente y el impacto en los consumidores financieros. No es la primera vez que se presentan interrupciones de este tipo. En 2024, el organismo impuso una sanción económica a la entidad por afectaciones similares registradas durante varios días consecutivos. En ese momento, la Superintendencia advirtió que el monitoreo sobre la prestación del servicio y la protección al consumidor financiero sería permanente. Ante este nuevo episodio, no se descarta que se evalúen eventuales medidas adicionales dependiendo de los hallazgos técnicos. Aunque el banco aseguró que la operación está normalizada, recomendó a los usuarios: