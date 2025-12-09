Las elecciones en Colombia se darán el próximo 31 de mayo de 2026 (Fuente: archivo).

A solo días del cierre oficial de inscripciones, el ambiente político colombiano comenzó a moverse con fuerza. Aunque no se trata de un anuncio sorpresivo ni reciente, varias colectividades aprovecharon la recta final para hacer visibles los nombres que competirán por un escaño en el Senado durante las elecciones 2026.

En medio de un escenario marcado por tensiones internas, precandidaturas presidenciales y disputas por el liderazgo en cada partido, las inscripciones exhiben algo más que simples nombres: revelan cómo se están alineando las fuerzas para un Congreso que podría redefinir el rumbo político del país. Pero la composición y el orden de cada lista no siempre se explica en los primeros anuncios.

Antes del cierre del plazo, tres partidos ya habían oficializado sus listas al Senado: el Partido Conservador, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Cada uno lo hizo desde escenarios distintos, con estrategias diferentes y con figuras que buscan llegar fortalecidas a 2026.

Elecciones 2026: inscripciones del Partido Conservador y del Pacto Histórico

El Partido Conservador, desde Cartagena, fue el primero en presentar una lista amplia para las elecciones 2026, integrada por 100 aspirantes al Senado. Allí destacan nombres como David Barguil, quien encabeza la lista, seguido por Nadia Blel, Miguel Ángel Barreto y Daniel Restrepo. La presencia de figuras con trayectoria, junto con representantes que buscan dar el salto del Senado a la Cámara, evidencia una apuesta por mezclar renovación y continuidad.

Por su parte, el Pacto Histórico inscribió su lista al Senado desde Corferias, bajo los acuerdos establecidos tras la consulta interna de octubre. La lista será encabezada por la exministra Carolina Corcho, acompañada del senador Pedro Flórez, el creador de contenido Wally y Patricia Caicedo. La coalición llega a estas elecciones con la particularidad de haber logrado inscribir su alianza con Colombia Humana, luego de que no prosperara la solicitud de fusión entre ambas colectividades.

Elecciones 2026: la apuesta del Centro Democrático y el peso de sus figuras

El Centro Democrático también formalizó su lista al Senado para las elecciones 2026, en un evento liderado por su director, Gabriel Vallejo, y acompañado por las precandidatas presidenciales Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. La lista será cerrada y la encabezará el representante Andrés Forero, seguido por el exviceministro Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta y Hernán Cadavid.

Además, el partido incluyó en posiciones relevantes a figuras como Julia Correa, Juan Espinal, Christian Garcés y Óscar Villamizar. Uno de los detalles más llamativos es que el puesto número 25 será ocupado por el expresidente Álvaro Uribe, lo que refuerza el peso simbólico de su liderazgo dentro de la colectividad. Estas inscripciones, aunque no son nuevas, confirman el mapa político con el que cada partido llegará a la contienda legislativa de 2026.