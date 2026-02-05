El mediocampista colombiano Dilan Zárate Hidalgo fue protagonista en un partido decisivo de la UEFA Youth League al convertir un gol en los minutos finales en la victoria del Inter de Milán juvenil por 3-1 ante Colonia, en una llave directa del torneo europeo. El encuentro, disputado a partido único, definió el pase del equipo italiano a la siguiente ronda. El tanto llegó en tiempo de adición, cuando el juego entraba en su cierre y todavía había tensión por el resultado. La definición dentro del área terminó de inclinar el marcador y aseguró la clasificación del conjunto italiano en condición de visitante, en una plaza exigente. Al tratarse de una eliminatoria a un solo partido, cada acción tuvo peso directo en el desenlace. El aporte del volante colombiano resultó determinante para sellar el 3-1 final y evitar cualquier reacción del rival en los últimos instantes. El desempeño fue destacado por la cobertura especializada de ESPN. El aporte ofensivo de Zárate se dio como mediocampista con llegada, una de las características que más se remarcan de su juego en divisiones juveniles, junto con su lectura de espacios y despliegue físico. Zárate es un futbolista colombiano nacido en Cartagena de Indias que realizó parte de su proceso formativo entre Colombia y España. En sus primeros años pasó por estructuras juveniles como Expreso Rojo y luego continuó su desarrollo en clubes españoles como Nàstic de Tarragona, UE Cornellà y Girona. Posteriormente se incorporó a la cantera del Inter de Milán, donde compite en el Campionato Primavera y en torneos juveniles internacionales. Tras superar esta fase, el equipo italiano quedó a la espera del sorteo de la siguiente ronda para conocer a su próximo rival en los octavos de final. La UEFA Youth League reúne a las divisiones juveniles de los principales clubes del continente y se disputa en paralelo a las competencias mayores. El rendimiento mostrado en esta instancia refuerza la proyección internacional del mediocampista colombiano dentro de la estructura juvenil del club italiano.