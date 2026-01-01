En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

El presidente Gustavo Petro cerró el 2025 con un mensaje político que volvió a poner en el centro de la escena la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. A través de una publicación difundida en redes sociales, el mandatario combinó un balance de su gestión con definiciones sobre el rumbo institucional del país.

El mensaje, publicado en la antesala del Año Nuevo, estuvo acompañado por un video con imágenes de distintos momentos de su administración y funcionó como una síntesis simbólica del año político que terminaba, marcado por tensiones con otros poderes del Estado y debates sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La referencia a la Constituyente se dio en un contexto de discusión pública creciente, luego de que el Gobierno avanzara en la inscripción de un comité promotor ante la Registraduría Nacional, paso inicial para la eventual convocatoria de este mecanismo de participación ciudadana.

Qué dijo Petro sobre la Asamblea Constituyente en su mensaje de Año Nuevo

En el texto que acompañó el video, Petro llamó a no frenar las transformaciones sociales planteadas por su Gobierno y vinculó ese objetivo con la necesidad de avanzar en cambios estructurales. “No hay que retroceder a un pasado que fue miseria y sangre, hay que avanzar para que más gente salga de la miseria y el hambre”, expresó el mandatario.

La publicación cerró con la frase que se convirtió en el eje del mensaje presidencial y reavivó el debate político: “El poder es del pueblo constituyente. Feliz año”. Con esa afirmación, el jefe de Estado volvió a subrayar su postura sobre la soberanía popular y el rol de la ciudadanía en eventuales cambios constitucionales.

El avance del comité promotor y la recolección de firmas

La mención a la Asamblea Nacional Constituyente no fue un hecho aislado. Días antes, el Gobierno había acompañado la inscripción formal de un comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitado para iniciar la recolección de firmas exigidas por la ley.

Año Nuevo con mensaje político: Petro reafirma que la salida es el poder constituyente.

Según la normativa vigente, el comité deberá reunir al menos 3 millones de apoyos, equivalentes al 5 % del censo electoral. No obstante, el propio Petro ha señalado en distintas oportunidades que aspira a un respaldo mayor. En ese sentido, ha manifestado su intención de alcanzar “10 millones de firmas”, como señal de legitimidad política y social.

El argumento del “bloqueo institucional” y la respuesta del Gobierno

El presidente ha sostenido que la convocatoria a una Constituyente podría activarse si persiste lo que denomina un “bloqueo institucional” contra su Gobierno. Con esa expresión, Petro se ha referido a decisiones de altas cortes que han afectado decretos y reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

Durante una alocución presidencial emitida el 23 de diciembre, el mandatario fue explícito al respecto: “La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente”. Esa declaración volvió a cobrar relevancia tras el mensaje de Año Nuevo.

El respaldo del Gobierno y el rol de los sectores sociales

El comité promotor está integrado por dirigentes sociales y políticos, entre ellos el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha sido uno de los principales voceros del Gobierno en defensa de la iniciativa. Desde el Ejecutivo, la Constituyente es presentada como una herramienta para destrabar las reformas estructurales.

Sanguino afirmó que se trata de “una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas”, y remarcó que el proceso debe ser impulsado desde la base social. En esa línea, sostuvo que “el Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”.