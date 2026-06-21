El nuevo día descanso fue dictaminado por el Gobierno Nacional. (Fuente: Edición propia)

El Gobierno Nacional decretó un nuevo feriado nacional en toda Colombia: se trata de la celebración de San Pedro y San Pablo, una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico. En este contexto, miles de trabajadores podrán disfrutar de una nueva semana corta durante el mes de junio.

En Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite mover varios feriados religiosos al lunes siguiente con el propósito de impulsar el turismo interno y fomentar los fines de semana largos. Sin embargo, este feriado no se traslada.

De esta manera, el calendario ofrecerá un puente festivo de tres días, comprendido entre el sábado 27, el domingo 28 y el lunes 29 de junio. Durante esta jornada, numerosas entidades públicas, instituciones educativas y algunas empresas modifican sus horarios o suspenden actividades.

Decretan feriado nacional y empieza la semana corta de junio

Al tratarse de un feriado nacional oficial, todos los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado. En caso de que una empresa requiera la prestación de servicios durante esa jornada, deberá reconocer los recargos establecidos por la legislación laboral colombiana. Además, esta fecha forma parte de los 18 festivos oficiales contemplados en el calendario nacional de 2026.

El feriado del lunes 29 de junio también representa una oportunidad para disfrutar de una semana laboral más corta. Millones de colombianos podrán aprovechar un nuevo fin de semana largo para viajar, descansar o compartir actividades en familia.

Qué feriados quedan en Colombia

Los habitantes podrán disfrutar de los restantes días de descanso:

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (inamovible).

Viernes 7 de agosto : Batalla de Boyacá (festivo inamovible).

Lunes 17 de agosto : Asunción de la Virgen María (festivo trasladado al lunes por la Ley Emiliani).

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado).

Lunes 2 de noviembre : Día de Todos los Santos (trasladado).

Lunes 16 de noviembre : Independencia de Cartagena (trasladado).

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción (no se traslada).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (festivo inamovible).