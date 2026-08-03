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Tiendas D1 incorporó a su catálogo un termo de acero inoxidable de la marca Red Flag, una opción pensada para quienes buscan transportar bebidas calientes o frías a un precio accesible. El producto tiene un valor de $29.900 y forma parte del surtido disponible en algunos puntos de venta y en los canales habilitados por la cadena.

Por su precio, este artículo se posiciona como una de las alternativas más económicas dentro de la categoría de termos de acero inoxidable que ofrecen las grandes superficies en Colombia. Sin embargo, como ocurre con otros productos de temporada, su disponibilidad puede variar según el inventario de cada tienda.

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Cómo es el termo de acero inoxidable que vende Tiendas D1

El producto aparece en el catálogo oficial como “Termo”, de la marca Red Flag, y tiene un precio de $29.900. Está fabricado en acero inoxidable y cuenta con una tapa que facilita el transporte y el consumo de bebidas fuera de casa.

Su diseño está pensado para ayudar a conservar la temperatura de líquidos calientes y fríos durante más tiempo que un recipiente convencional, por lo que puede utilizarse para café, té, chocolate, agua e infusiones.

Además, su formato compacto permite llevarlo al trabajo, la universidad, el gimnasio o actividades al aire libre.

Cuesta menos de $30.000 y conserva el café caliente durante horas: así es el termo que vende Tiendas D1
Cuesta menos de $30.000 y conserva el café caliente durante horas: así es el termo que vende Tiendas D1Tiendas D1

Características del termo de Tiendas D1

  • Marca: Red Flag.
  • Producto: termo de acero inoxidable.
  • Material: acero inoxidable.
  • Capacidad: 1 litro.
  • Precio: $29.900.
  • Uso recomendado: bebidas calientes y frías.
  • Disponibilidad: sujeta al inventario de cada tienda.

Dónde comprar el termo de D1

El producto puede adquirirse a través de la página oficial de D1 o en los puntos de venta físicos, aunque la disponibilidad depende del inventario de cada sucursal: https://www.d1.com.co/termo/p

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Tiendas D1 cerca de mí: cómo encontrarlas

Para encontrar la tienda más cercana, podés utilizar alguna de estas opciones:

  • Descargar la aplicación oficial de Tiendas D1 para Android o iPhone.
  • Consultar la página oficial de la cadena.
  • Revisar las redes sociales de la empresa, donde suelen informar nuevas aperturas y ubicaciones.