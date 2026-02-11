La senadora colombiana Aída Quilcué, integrante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y de la coalición oficialista, fue localizada con vida en el departamento del Cauca junto a su esquema de seguridad, luego de haber estado retenida durante varias horas en una zona rural. La ubicación fue reportada por la Guardia Indígena, según informaron autoridades nacionales. De acuerdo con reportes oficiales, el hecho ocurrió cuando la congresista se desplazaba por el corredor entre Inzá y Totoró, un sector de alta complejidad de orden público. Tras la alerta inicial por la retención, organismos comunitarios y estatales activaron operativos de verificación en el territorio. El Ministerio de Defensa comunicó en su cuenta oficial que la Guardia Indígena reportó el hallazgo de la senadora y de los integrantes de su esquema de protección. En el mismo mensaje señaló que todos se encontraban en buen estado y que la Fuerza Pública avanzaba hacia el punto para asegurar la zona y adelantar las verificaciones. El presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que la liberación se produjo en medio de la presión ejercida por las comunidades indígenas organizadas y por las autoridades. Antes de la localización, el mandatario había condenado el secuestro y calificó este tipo de acciones como una agresión grave contra liderazgos sociales y comunitarios. La propia senadora relató después que fueron interceptados por hombres armados que no se identificaron, quienes detuvieron el vehículo en el que se movilizaba y los condujeron a un lugar desconocido. Horas más tarde, ella y sus escoltas recuperaron la libertad. Tras conocerse la retención, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) exigió garantías para la vida y la integridad de la dirigente y de su equipo de seguridad, además de la activación de rutas institucionales de protección y acompañamiento de organismos de derechos humanos. Desde el Ministerio de Igualdad también se rechazó el hecho y se señaló que este tipo de acciones afectan la autonomía de los pueblos indígenas y los procesos de construcción de paz en los territorios. La cartera remarcó el papel de Quilcué como promotora del diálogo para la resolución de conflictos. La trayectoria pública de Aída Quilcué ha estado marcada por reiteradas denuncias de amenazas e intimidaciones. Entre los hechos más graves figura el asesinato de su esposo en 2008. Además, en octubre de 2022 salió ilesa de un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en una vía rural del Cauca. Meses después, en mayo de 2023, denunció un nuevo episodio de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda en zona rural cercana a Popayán. Estos antecedentes habían motivado medidas de protección a su favor por parte del Estado.