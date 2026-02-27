La educación vial en colegios no es una opción ni una recomendación. En Colombia existe una obligación legal que compromete a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a formar a sus estudiantes en normas de tránsito y movilidad segura. Aunque muchos padres y alumnos lo desconocen, esta exigencia está contemplada en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), una norma que va más allá de las vías y también impacta directamente a las aulas. La disposición aplica desde preescolar hasta la educación media. El artículo 56 de esa ley señala: “Se establece como obligatoria, en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, la enseñanza en educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y propósitos señalados en la presente ley”. Esto convierte la educación vial obligatoria en un componente que debe estar presente en el proceso formativo. El Ministerio de Transporte explicó que la meta es fomentar comportamientos responsables y criterios para que niños y jóvenes identifiquen riesgos cuando actúan como peatones, pasajeros o futuros conductores. No se trata solo de memorizar señales, sino de formar hábitos seguros. Sin embargo, la norma no obliga a crear una materia independiente. Según la entidad, el contenido debe integrarse de manera transversal dentro del plan de estudios. Cada institución, con base en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su contexto, define cómo incorporarlo en sus clases. El Ministerio de Educación aclaró que no impone asignaturas específicas, pero sí entrega lineamientos para que los colegios cumplan la ley dentro de su autonomía curricular. Estos lineamientos incluyen: Este material está disponible para consulta pública en el portal educativo Colombia Aprende. Con estas directrices, las instituciones del país tienen la responsabilidad de garantizar que sus estudiantes adquieran conocimientos y hábitos que refuercen su seguridad y la de los demás en las