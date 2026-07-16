El IDEAM prevé lluvias de mayor intensidad durante la tarde en varias regiones de Colombia. (Fuente: Canva)

El IDEAM emitió un aviso dirigido a la población colombiana por la persistencia de lluvias que afectarán amplias zonas del territorio nacional durante este jueves 16 de julio.

En el marco de este pronóstico, el organismo encargado de monitorear las condiciones meteorológicas confirmó que continuarán las precipitaciones, con tormentas en varios sectores del país y lluvias de mayor intensidad durante la tarde, especialmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Las lluvias afectarán a todos estos departamentos del país

El IDEAM confirmó el pronóstico del clima para este jueves 16 de julio, jornada en la que se mantendrá un comportamiento similar al registrado el día anterior, aunque con una disminución de las precipitaciones en algunos sectores del oriente del país.

El IDEAM advirtió que este jueves 16 de julio persistirán las lluvias en gran parte de Colombia, con tormentas de mayor intensidad durante la tarde en departamentos del Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Fuente: Shutterstock

Desde la entidad detallaron que las lluvias más importantes se concentrarán en varios departamentos, entre ellos:

Chocó

Meta

Vichada

Guaviare

Caquetá

Amazonas

Sur del Putumayo

Asimismo, también podrían registrarse precipitaciones en sectores de:

Antioquia

Valle del Cauca

Cauca

Santander

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera una disminución de las lluvias respecto a días anteriores, aunque podrían presentarse precipitaciones ligeras durante la mañana.

Alerta por lluvias durante 2 días

Durante la jornada, el IDEAM prevé que la mayor actividad lluviosa se presente en horas de la tarde debido a la persistencia de las condiciones de humedad sobre gran parte del territorio nacional. El comportamiento será similar al observado el miércoles, con precipitaciones concentradas principalmente sobre el occidente y el suroriente del país.

Jueves 16 de julio

Las lluvias más intensas se esperan en amplios sectores de la región Pacífica, especialmente en el departamento del Chocó y las llanuras costeras del centro y sur de esta región.

También se pronostican precipitaciones significativas en Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Amazonas y el sur de Putumayo. De acuerdo con Meteorred, ciudades como Cali, Arauca, Mitú, Nuquí, Puerto Carreño y Albania registrarán chubascos tormentosos durante gran parte del día, mientras que Bogotá, Bucaramanga, Cartagena de Indias, San José del Guaviare, Puerto Inírida, Tarapacá y Caucasia tendrán lluvias débiles o precipitaciones intermitentes.

Viernes 17 de julio

Para el cierre de la semana, el IDEAM prevé una disminución gradual en los volúmenes de lluvia; sin embargo, las precipitaciones continuarán presentes en amplios sectores del país. Las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía seguirán concentrando la mayor actividad, junto con algunos puntos de la región Caribe y el norte de la región Andina.

Las lluvias más intensas se esperan durante la tarde y la noche en los departamentos de Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Amazonas, además de extensas zonas de la Orinoquía y la región Pacífica. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también existe probabilidad de tormentas hacia el final de la tarde y durante la noche.